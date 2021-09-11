AKP’nin kalesinde pankartlı eylem: Kiramızı ödeyemiyoruz

Konya'da milyonlarca lira harcanarak yapılan ve geçtiğimiz yıl hizmete açılan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı’ndaki esnaf, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin projedeki vaatlerini yerine getirmediği ve iş yapamadıkları gerekçesiyle pankartlı eylem gerçekleştirdi.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ve milyonlarca lira harcanarak geçtiğimiz yıl hizmete açılan Tarihi Buğday Pazarı'nda esnaf iş yapamadıkları gerekçesiyle pankartlı eylem gerçekleştirdi.

Kapalı dükkânın önüne, üzerinde ‘Milyonlarca liraya mal olan Konya'mızın ilk avlulu çarşısını öldüren Konya Büyükşehir Belediyesi'ne şükranlarımızı sunarız' yazılı pankartla tepkisini dile getiren esnaf, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin projede yer alan birçok vaadi yerine getirmediğini ve bu sebeple iş yapamadıklarını söyledi.

“ESNAF PERİŞAN DURUMDA”

Yaşadıkları sıkıntıları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı video ile dile getiren esnaf, “Tarihi buğday pazarında son durum bu. Konya'nın ilk avlulu çarşısında esnaflar perişan durumda. Dükkânların hepsi kapalı. Belediye başkanını buraya bekliyoruz. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

PANKART GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN SÖKÜLDÜ

Esnafın pankartı asmasının ardından bölgede bulunan güvenlik görevlisinin dükkân önüne asılı pankartı söktüğü anları da kayda alan esnaf, “Güvenlik görevlisi pankartı söküyor. Kimse halimizi anlamıyor” dedi.

“BELEDİYE BURAYA GELİP HALİMİZİ SORMUYOR”

Yaşanan gelişmelerin ardından SÖZCÜ'ye konuşan esnaf, “Konya Büyükşehir Belediyesi burayı ticaretin cazip merkezi olacak diye hizmete açtı. Burada 140'a yakın dükkân var. Bunların büyük çoğunluğu Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Şahıslara ait olan dükkânlar kiraya verilirken belediye kendisine ait dükkânları ne satıyor ne de kiraya veriyor. Bu sebeple birçok dükkân boş ve insanlar uğramıyor. Buranın projesi internette var. Projede de vaat edilen birçok eksik var. Biz burada 30'a yakın esnafız. İş yapamıyoruz. Bu süreçte bazı esnaf arkadaşlarımız dükkânlarını kapattı. Böyle giderse ben de batacağım ve dükkanımı kapatacağım. Pandemi de bizi etkiledi. Ben 23 yaşında bir gencim. Ben burayı şahıstan kiraladım. Aylık 4 bin lira kiram var. Kiramı yatıramıyorum. Belediye buraya gelip hiçbir şekilde hatırımızı sormuyor. Han'ın tuvaleti bile uzun süre kapalı kaldı. Aramazsak belki tuvaleti bile açmayacaklardı. Sorunlarımıza çözüm üretilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.