AKP’nin kalesinde eylem: Bize niye bu zulmü yapıyorsunuz?

Konya’nın AKP’li Selçuklu Belediyesi, Sulutaş Mahallesi’ndeki Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifinde bulunan yaklaşık 50 evi kaçak olduğu gerekçesiyle yıkma kararı aldı. Yıkım kararına tepki gösteren vatandaşlar, AKP il başkanlığı önünde eylem yaptı.

Müslüm EVCİ

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Konya'da AKP'li Selçuklu Belediyesi, Sulutas Mahalesi Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifi içinde bulunan yaklaşık 50 evi, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkmaya karar verdi.

Dün sabah saatlerinde söz konusu evleri yıkım için olay yerine birçok zabıta ekibi ve kepçe gönderildi.

Bunun üzerine harekete geçen vatandaşlar ise kepçe ve zabıta araçlarının geçeceği yolu trafiğe kapatarak, geçişlerine izin vermedi ve yıkım işlemin gerçekleşmesine engel oldu.

AKP İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE KORNALI EYLEM YAPTILAR

Vatandaşlar, evleri için imar affından faydalanmalarına ve bazıları için mahkeme kararı beklenmesine rağmen AKP'li belediyenin yıkım için karar aldığını söyleyerek dün akşam saatlerinde bu kez de araçlarıyla AKP Konya İl Başkanlığı önüne geldi.

İl Başkanlığı etrafında kornalı eylem yapan vatandaşlar daha sonra AKP İl Başkanı Hasan Angı ile görüşmek isteseler de taleplerine olumlu yanıt alamadılar.

“BİZE NİYE BU ZULMÜ YAPIYORSUNUZ?”

AKP İl başkanlığı önünde yıkıma kararına tepki gösteren bir vatandaş, “Sabah saat 4'te gittik, akşam saat 5'e kadar soğukta orada beklerken arkadaşımızın birisi hastalandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu çektiğimiz çile arkadaş ya! Biz bu vatanda millete hizmet ettik. Size güvendik. Vatandaşa bu zulmü niye yapıyorsunuz? Bir an önce bu işin halledilmesi gerekiyor” dedi.

“KONYA'YI ÇANTADA KEKLİK Mİ GÖRÜYORLAR”

AKP'ye oy verdiklerini ancak AKP il Başkanı Hasan Angı’nın kendileriyle görüşmediğini ifade eden bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

* AK Parti il binasına geldik, fakat bizi il başkanı ile görüştürmeye geldik ama bizi görüşmek istemiyor.

* Niye bizimle görüşmek istemiyor. Biz, Konyalılar onlara oy vererek 16 milletvekili çıkarttırdık. Acaba Konya çantada keklik olarak görüldüğü için mi bu zulüm yapılıyor? Biz orada işgalci değiliz.

* Orası bizim 32 bin metre kare tapulu yerimiz. Biz, Selçuklu Belediyesi’nin yapmak istediğini anlamış değiliz. Bizim evlerimizi enkaz haline getirmek istiyorlar.

“AKP'DE NE ADALET NE DE KALKINMA KALDI”

Vatandaşların eyleminin ardından İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tozoğlu, “Hobi Bahçesi mağdurlarının sorunlarını yerinde tespit edip çözüm önerilerimizi söylemiştik. Ancak AK Partili Konya belediyeleri vatandaşların evlerini yıkmaya devam etmiş. Vatandaşlarımız da doğal olarak tepkilerini AK Parti il binasının önünde göstermişler. Kıymetli vatandaşlarımız şunu bilmeli ki Adalet ve Kalkınma Partisi’nde artık ne adalet ne de kalkınma vardır. Onlar ancak yıkmayı biliyorlar. Refah ve zenginlik kendi yandaşlarına, zorluk ve baskı vatandaşlara” ifadelerine yer verdi.

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