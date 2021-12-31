AKP’nin kalesinde her iki kişiden biri icralık

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, kentte her iki kişiden birinin icralık olduğunu söyledi.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, düzenlediği basın toplantısında 2021 yılını değerlendirdi. 2021 yılının da önceki yıllarda olduğu gibi birçok sıkıntı ve çözümsüz bırakılan konularla geride bıraktığımızı söyleyen Ümit Özer, Kayseri'nin AKP'ye verdiği büyük desteğin, acı faturasının da kentte yoksulluk olarak karşılarına çıktığını belirtti.

AKP'nin verilerine göre, Kayseri’de her 4 haneden 1’inin devlete muhtaç yaşadığını kaydeden Ümit Özer, “Kayseri’de 2020 yılında yoksul hane sayısı 110 bin. Kentte son bir yılda yoksul hane sayısı 67 bin arttı. Kayseri’de devletten yardım alan nüfus 371 bine ulaştı. 2020 yılında bir önceki yıla göre; sosyal yardımdan faydalanan hane sayısı, Türkiye’de yüzde 101,09 oranında artarken, şehrimizde ise bu rakam düşündürücü boyutta ve yüzde 155,70 oranıyla, artmış durumda” dedi.

“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA”

“Kayseri, yıllardır AKP'ye verdiği büyük desteğin acı faturasını kişi başı milli gelirde de gördü” diyen Özer, şöyle devam etti:

* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri'den ve vatandaştan bihaber Kayseri Milletvekili, hala kişi başı milli geliri 10 bin dolar sanarken, o çok güvendikleri TÜİK bile acı gerçeği gizleyemedi. Kılıf bulamadı.

* Kayseri, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsılada bile Türkiye ortalamasının altında kaldı.

* Türkiye'de kişi başı ortalama 8 bin 598 dolar olarak açıklanırken, Kayseri'de bu rakam 7 bin 579 dolara düştü! Yani Kayseri'de kişi başı gelir son 8 yıldır kademeli olarak düşüyor ve vatandaş yine kaybediyor

“NÜFUSA GÖRE HER İKİ KİŞİDEN BİRİ İCRALIK”

Kayseri'nin icra dosyası sayısında da Türkiye'de ilk sırada yer aldığını kaydeden CHP'li Özer,

şu ifadeleri kullandı:

* Kayseri bin kişiye düşen icra dosyası il sıralamasında 81 il içerisinde 1. il oldu. Nüfusa göre her 2 kişiden 1'i icralık. Kayseri'de 2020 yılında toplam icra dosya sayısı 667 bin oldu.

* Son 9 yılda toplam icra dosya sayısı yüzde 243,5 arttı. En fazla icra dosya sayısı olan 5. il oldu.

* Kayseri icra iflas dosya sayısı 2019 yılından devreden sayı 367.615, yıl içinde açılan 309.693 toplam 677.308 olmuş, 2021 yılından yaklaşık 400 bin dosya devretmiştir.

* İcra ve iflas dosya Türkiye'de yüzde 31, 4 azalırken, ilimizde yüzde 23, 8 artmıştır” şeklinde konuştu.

“İLAMLI, İLAMSIZ VE İFLAS DOSYALARINDA İSE 1'İNCİ SIRADAYIZ”

Kayseri icra ve iflas dosyalarının da son 9 yılda yüzde 1000 arttığını vurgulayan CHP İl Başkanı Ümit Özer, şunları söyledi:

* Toplam dosya sayısı yüzde 243,5 arttı. En fazla icra ve iflas dosya gelen illerde ise ilamlı ve ilamsız da 5. sırada, talimatlı da 7. sırada, iflasta 3. sırada, toplamda 5. sırada yer almaktadır. Ne yazık ki daha da kötüsü bekleniyor.

* Bin kişiye düşen icra ve iflas dosyası il sıralamasında ise talimatlı dosyada 6. sırada, ilamlı, ilamsız ve iflas dosyalarında ise 1. sıradayız.

* Kayseri toplam icra ve iflas dosya sayısı 309 bin 693 adet dosya ile 5. sırada, bin kişi başına dosya 217,9 ile 1. sırada yer almaktadır. Yani Türkiye'de bin kişiye 80,6 dosya düşerken, Kayserimizde 217,9 dosya düşmektedir.

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