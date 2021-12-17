AKP’nin ‘Türk Lirası’nı yedirmeyeceğiz’ söylemine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni asgari ücretin dövizle karşılaştırılmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk Lirası’nı yedirmeyeceğiz” söyleminin samimi olmadığını belirtti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada iktidarın Türk Lirası'nı yedirmeyeceğiz söylemi üzerine dövizle verilen garantileri anımsattı.

CHP'li Akın, özetle şunları dile getirdi:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret konusunda dün yaptığı açıklamada belirlenen yeni ücretin dolar kuruyla karşılaştırılmaması gerektiğini ifade ederek, “Bizim paramız belli, o da Türk Lirası ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz” açıklamasında bulunmuştur. Türk Lirası'ndaki değer kaybı AKP iktidarının özellikle son 3 yılda aldığı yanlış kararların neticesidir.

ASGARİ ÜCRET CEBE GİRMEDEN ŞİMDİDEN ERİMEYE BAŞLADI

* Yeni belirlenen asgari ücretin satın alma gücünün bir önceki asgari ücrete göre çok düşük olduğu bir gerçektir. Yeni asgari ücret, her gün zamlanan fiyatlar karşısında henüz cebe girmeden erimeye başlamıştır.

* Hayat pahalılığı ve zam gerçeği ortadayken; asgari ücrettin satın alma gücünü karşılaştırmak için tek başına akaryakıt fiyatlarına bakmak bile yeterli olacaktır.

* 1 Ocak 2021 tarihinde bir aylık asgari ücretle litre fiyatı 7,18 TL olan benzinden 395 litre alınırken; 2022 yılı asgari ücretiyle bugün litre fiyatı 10,91 lira olan benzinden 389 litre alınabilmektedir.

* 2021 yılı asgari ücretiyle 429 litre alınan motorin yeni asgari ücretle 412 litreye; 715 litre alınabilen LPG otogaz da 515 litreye düşmüştür.

*Dolayısıyla satın alma gücü dikkate alındığında yeni belirlenen asgari ücrette anlamlı bir artış yoktur.

TL'Yİ YEDİRMEYECEKSENİZ GARANTİLER NİYE DÖVİZLE VERİLİYOR?

* Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin dolarla karşılaştırılmaması gerektiğini ifade ederken “Türk Lirası'nı yetirmeyeceğiz” söylemine dayanmaktadır.

* İktidar otoyol, köprü ve tünellere verdiği araç geçiş garantilerinde araç başına yaptığı ödemeyi dolar ya da avro cinsinden vermektedir. Bunun yanı garanti ücretlerinin belirlenmesinde Amerika'daki enflasyon verileri dikkate alınmaktadır.

* Dolayısıyla yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerde dövizle verilen araç geçiş garantisi ya da gelir garantileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemiyle çelişmektedir.

* AK Parti iktidarı; “Türk Lirası'nı yedirmeyeceğiz” söyleminde samimiyse dövizle verilen garantileri derhal Türk Lirası'na çevirmelidir.

* Sayıştay'ın tespitine göre yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol ve köprülere verilen araç geçiş garantilerinin kalan tutarı 20 milyar 540 milyon 187 bin 18 dolar ile 2 milyar 952 milyon 706 bin 505 Avro olarak belirtilmektedir.

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