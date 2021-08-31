Akşener, 30 Ağustos konuşmasından bir kesit paylaşarak, vatandaşa söz verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün akşam katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama töreninde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak, "Ata’mızın mirası olan tüm değerlerimizi onun gibi koruyacağımıza, gençlere gurur duyacağı bir ülke bırakacağımıza, milletimizin birliğini ve beraberliğini sağlayacağımıza söz veriyorum." dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dün akşam gerçekleştirdiği konuşmadan bir bölüm paylaştı. Akşener paylaşımına “Ata'mızın mirası olan tüm değerlerimizi onun gibi koruyacağımıza, Gençlere gurur duyacağı bir ülke bırakacağımıza, Milletimizin birliğini ve beraberliğini sağlayacağımıza söz veriyorum.” notunu düştü.

“HEPİNİZ ADINA SÖZ VERİYORUM”

Akşener’in konuşmasında ise şu ifadeler yer alıyor:

* Bugün buradan birliğimiz, beraberliğimiz aynı 30 Ağustos Zaferi’nde olduğu gibi, milleti zaferinde olduğu gibi, birliğimizin daim olacağı, cumhuriyet değerlerine sıkı sıkı sarıldığımız, bu ülkeyi tam ve kamil bir demokrasiyle yönetilir hale getirinceye kadar ve kutuplaşmanın ortadan kalktığı, refah düzeyinin sadece kayrılanlara değil, hak eden herkese yayıldığı, yaygınlaştırıldığı bir ülkenin yeni baştan inşa edildiği bir gün olmasını diliyorum.

* Bize bırakılan Ata’mızdan kalan bu mirası, Ata’mızın mirasını aynı onun gibi koruyacağımıza, geliştireceğimize ve siz gençlere gerçekten gurur duyacağınız bir ülke bırakacağımıza milletimizin birliğiyle, beraberliğiyle oynamayacağımıza, birliği, beraberliği sağlayacağımıza, tam karşımda duran her gazimizin karşısında ihtiramla eğileceğimize, onların hakkını bize helal ettirinceye kadar onlara saygıda kusur etmeyeceğimize, şehitlerimizin ailelerine sonsuza kadar ihtiramla saygı göstereceğimize buradan huzurunuzda hepiniz adına söz veriyor ve nice 30 Ağustosları hep birlikte beraber ve bu coşkuyla kutlamayı Allah bize nasip etsin diyorum. Saygılar sunuyorum.

Akşener’in konuşmasına alanı dolduran kalabalık alkışlarla karşılık verdi.

İlginizi Çekebilir Akşener'den 30 Ağustos mesajı: Türkiye tekrar iyilikle dirilecektir