Akşener: Davutoğlu dört bakan için Yüce Divan’ı çok istedi

İYİ Parti lideri Akşener, "O dönem Meclis Başkan Vekiliydim, Sayın Davutoğlu’nun Yüce Divan’ı istediğini çok iyi biliyorum. Bütün bunların neticesinde bu 4 arkadaşın Yüce Divan’a gitmesinin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Hakan KAYA

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV canlı yayındaki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

“BİR VİCDAN İSYANI OLABİLİR”

Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarını değerlendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Önce Erdoğan Bayraktar bey ilk tapeler gündeme geldiğinde de NTV'ye bağlanıp açıklama yapmıştı.

* Eğer bir şey varsa Sayın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yaptığını ve istifa gerekiyorsa Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

* Bayraktar'ın bu açıklamaya kadar AKP'yi gagalayan sözleri vardı. Ertuğrul Yalçınbayır’ın sözlerine katılıyorum. Bir vicdan isyanı olabilir. Sayın Erdoğan Bayraktar’ın ‘hırsız’ kabul ettiği diğer görevlilerle aynı tanımın içinde yer almaya gönlü elvermiyor.

* Biz Meclis’te hatta bizzati Ak Parti’nin verdiği bir soruşturma komisyonu kurup, hem Erdoğan Bayraktar’ın hem diğer bakanların o soruşturma komisyonu sonrasında çok da uzatmadan hemen Yüce Divan’a gönderilmesini sağlayabilirsek eğer Türkiye bu problemli ve bir türlü unutamadığı zaman zaman ortaya çıkacak olan bu travmadan kurtulur.

* Eğer bu arkadaşlar suçsuz ise gerçekten hiç bir problemleri yoksa aklanıp geri dönerler.

* Dün mahkemelerle ilgili, hani FETÖ’nün adamları diye problemleri vardı ise bu gün öyle bir durum yok.

* Yani bugünkü yargıçlarla ilgili sayın Erdoğan’ın böyle bir şüphesi yok o nedenle en azından meclisin çalıştırılıp Yüce Divan’a bu dört kişinin gönderilmesinde Türkiye açısından büyük fayda var

* 3Y ile mücadele ile geldiler. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Hey Allah'ım… En azından yolsuzluk için ortaya bir şeyler koysunlar ki vatandaşın yüreği soğusun.

* AKP iktidara geldiği zaman dedi ki hakkında iddia isnat olan herkesi yargılayacağım dedi.

* Bizim vekilimiz eski Bayındırlık Bakanı Koray Aydın dahi Yüce Divan'da yargılandı ve beraat ettiler. Başka bakanlar da yargılandı orada.

“KİMSE O DÖNEM BUNLARA İTİRAZ ETMEDİ”

* Yolsuzluk iddiaları ki bunlar iftira da olabilir. Kimse o dönem bunlara itiraz etmedi. Kimse onlara itiraz etmedi.

* Yüce Divan'a gönderilen bütün insanlar yargılandılar, beraat ettiler. O dönem bu 4 bakana ne dendi istifa ettiler. Siyasi partilerde bu olur…

* O dönem Meclis Başkan Vekiliydim, Sayın Davutoğlu'nun Yüce Divan'ı istediğini çok iyi biliyorum. Bütün bunların neticesinde bu 4 arkadaşın Yüce Divan'a gitmesinin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum.

“AKP MECLİS’E GETİRSİN BİZ ONAY VERECEĞİZ”

* Yolsuzluk olduğu iddialarıyla görevden alıyorlar bu arkadaşları aklanmış oluyorlar. En son ticaret Bakanı Pekcan. Görevden alındı, kenara kondu iş bitti. Bunun bir de mahkeme tarafı var. Vatandaş bundan rahatsız oluyor. AKP getirsin biz onay vereceğiz mecliste.

* Sayın Bahçeli'nin yolsuzluk haftası teklifini de getirsinler biz desteklemeye hazırız. Bir yolsuzlukla mücadele olsun.

* Yasaklar desek olanları görüyorsunuz. Sosyal medyaya kadar en son yasak geliyor. Yoksulluk desen; ben ilçe ilçe geziyorum vatandaşın halini görüyorum.