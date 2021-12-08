Akşener: En kritik kurumlar 500 milyon dolarlık uçak için peşkeş çekilemez

Manisa’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendisini takip eden vatandaşlara seslendi. İktidara uyarıda bulunan Akşener, “ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 10 maaş alabilmek için, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez.” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan ekonomik krizde esnafın ve vatandaşın sıkıntısını dinlemek amacıyla il il gerçekleştirdiği ziyaretlerine Manisa'da devam etti. Akşener'in kentteki ikinci durağı Şehzadeler ilçesi oldu. Akşener eline mikrofonu alarak, kendisine eşlik eden vatandaş topluluğuna seslendi. Akşener, şöyle konuştu:

“BİZ ONLARLA KAFA BULACAĞIZ”

“Benim bu gezilerimden ağalar çok rahatsız. Çok üzülüyorlar. (‘Yuh' diyenleri susturarak) Bu öfke ve nefret dili bizim değil. Biz kafa bulacağız onlarla… Biz eğleneceğiz…

“İSTİHDAMIN GİTTİKÇE AZALDIĞI BİR TÜRKİYE…”

Gençler işsiz. Her yere üniversite açtılar, iş bulmayı 4 sene ötelemek için açmışlar üniversiteleri; plansız, programsız üniversiteler ve mezun olan gençler işsiz. Pek çok öğretmen yetiştiren okul açmışlar, mezun olan öğretmenler işsiz. İş bulabilen tezgahtarlık yapıyor. Siftahsız esnaflar… Esnaf satacak, sanayici üretsin. Esnaf satacak, çiftçi üretsin. O üretecek, o satacak. Ve istihdamın gittikçe azaldığı bir Türkiye…

“HARAM, ZIKKIM OLSUN”

Hani uçacaktık? Hani kaçacaktık? Hani aşacaktık? Hani 2017'de bu tek adam rejimine girerken ‘Çözün elimdeki prangaları' deniyordu… Ne oldu? Prangalar sizin ayağınıza geçti, sizin kolunuza geçti. Senin çocuğun işsiz, kabiliyetsiz danışmanlar 5 maaş alıyor. Senin çocuğun işsiz, 11 maaş alıyorlar. Yazıktır, günahtır. Haram olsun, zıkkım olsun.

“YA ONU DEMEYECEKSİN, YA BUNU DEMEYECEKSİN”

İtibardan tasarruf olmazmış. Hadi oradan be! Millet açken ne itibarı? Milyon dolarlık uçaklarla gezmek itibar kazandırmaz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin yöneticilerine, prensine daha önce, ‘Darbe kalkışmasının finansörü deyip, sonra da 10 tane anlaşma imzalanmaz. Neresi itibar? Türkiye'nin itibarı iki paralık oldu. Ya onu demeyeceksin, ya bunu demeyeceksin.

“UYGUN KELİME BULSAM MAHKEMELİK OLACAĞIZ…”

Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum: ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Tank Palet Fabrikası'ndan sonra ikinci bir… Uygun kelime bulsam mahkemelik olacağız… Oralara el uzatanların o ellerini oradan çektireceğiz. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 10 maaş alabilmek için, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez.”

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