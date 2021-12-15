Akşener: Şimdi yeni bir yöntemimiz var

Kahramanmaraş'ta toplanan kalabalığa seslenen İYİ Parti lideri Akşener, dertlerini haykıran vatandaşlara mikrofonunu teslim etti. Akşener, "Şimdi yeni bir yöntemimiz var. Kim olduğunu bilmediğim, hangi görüşte olduğunu bilmediğim ama burada derdini haykırmak üzere bulunan kardeşlerime, evlatlarıma, hanımefendilere sözler veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından Merkez ilçesinde toplanan kalabalığa karşı konuşma yaptı.

24 aydır devam ettiği il ziyaretlerinde vatandaşın halini anlatan Akşener, “Besicilikten çıkan besicileri gördüm. İneklerini kesime gönderen kardeşlerimi gördüm. Yıkılmış çiftçiler gördüm. Babasından harçlık alamadığı için gündüzleri uyuyan gencecik çocuklar gördüm. O kadar çok şey gördüm ki, ağaların bunları görebilmesi için gezmeye devam edeceğim. Çok rahatsız oluyorlar, çünkü rahatlarını birlikte bozduk. ‘O'culuk ‘bu'culuk üzerinden ferah ferah oy alıyorlardı. Sizi cepte keklik görüyorlardı. Bundan sonra hayır diyoruz” diye konuştu.

MİKROFONU VATANDAŞLARA VERDİ

Akşener, konuşması sırasında dertlerini haykıran vatandaşlara mikrofonu teslim etti. Akşener, “Şimdi yeni bir yöntemimiz var. Kim olduğunu bilmediğim, hangi görüşte olduğunu bilmediğim ama burada derdini haykırmak üzere bulunan kardeşlerime, evlatlarıma, hanımefendilere sözler veriyorum” dedi.

“EL ELE VERECEĞİZ”

Akşener, konuşmasında “El ele vereceğiz, bu harami düzeni birlikte, sandıkta götüreceğiz” vurgusunda bulundu.

ESNAF: 3 BİN LİRAYA SATTIĞIMIZ MALI YARIN AYNI FİYATA ALAMIYORUZ

Ziyareti sırasında Akşener'e dert yanan bir esnaf, “Bugün 3 bin liraya sattığımız malı yarın 3 bin liraya geri alamıyoruz” şeklinde sitem etti.

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