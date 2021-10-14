Akşener videoyu paylaşıp Erdoğan’a seslendi: Gelip burada da türkü söyleyebilir misin?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tokat'ın Turhal ilçesinde gençlerin sorunlarını dinledi. Akşener'e, "Başkanım üniversite okuyorum ellerime bakın" diye seslenerek ellerini gösteren bir genç duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan diyalogları içeren videoyu, sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek, "Gelip burada da türkü söyleyebilir misin? Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin?" diye sordu.

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Tokat'ın Turhal ilçesinde ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gençler sorunlarını anlattı.

“BİZ GENÇLER OLARAK GERÇEKTEN ÜMİTSİZİZ”

Annesinin ev temizliği yaparak kendisini okutmaya çalıştığını söyleyen bir genç, gelecekten kaygılı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

*Üniversite okuyoruz, iş bulacak mıyız? O sorun. Dün gece saat 1’e, 2’ye kadar doların yükselişini izledim. 9,18’e kadar gördüm.

*Bu ülkeye her gün zam geliyor. Bu ülkede artık gerçekten de gençler olarak hayalimiz, Avrupa’ya gitmek, Avrupa’da yaşamak.

*Ben 1-2 ay çalıştığım parayla kendime bir şey alamıyorum ama Avrupa’daki insanlar araba alıyor, en son model telefon alıyor.

*Biz gençler olarak gerçekten ümitsiziz. Her gün bunu konuşuyoruz. Sinema olsun, tiyatro olsun oralara gitmemiz lazım, paramız yok.

*Hiçbir şey yapamıyoruz. Sinema olmuş 40-50 lira gidemiyoruz. Tiyatro olmuş en arkadan 150-200 lira. Nasıl gidelim biz gençler olarak?

“PAZARDA ATIK TOPLAYAN GÖRDÜM ‘HALEN DE EKONOMİMİZ İYİ’ DİYORLAR”

Lise öğrencisi olduğunu söyleyen bir genç ise “Umutsuz yaşıyoruz başkanım” diyerek Akşener’e içini döktü.

Hayat pahalılığından ve aldığı harçlığın yetmemesinden yakınan liseli genç, şunları söyledi;

*Her gün zam… Mesela biz liseliler olarak 20 lirayla günde geçinemeyiz. Yol masrafım günde 5-7 lirayı buluyor. Benim cebimde 20 lira var, yemek yesem 10 lira gidiyor. Yani akşama param yok.

*Bir aktiviten yok, yapabileceğin bir şey yok. Mesela bir ayakkabı almak istesem bugün 100 lira gördüğüm yerde 200 lira olarak alıyorsun. Bizim babalarımızın maaşı belli, asgari ücret. Ötesinde bir şey istediğin zaman alamıyorsun.

*Geçen yine açıklama yaptılar, Fransa’da, İngiltere’de kuyruklar oluşuyormuş. Halk mutsuzmuş. Nerede mutsuz? Hepimizi kandırıyorlar ayaküstü.

*Şu an bir pazara gitseniz Turhal’ın pazarına, atıkları toplayan gördüm ben. Halen de ‘ekonomi iyi’ diyorlar.

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Akşener’e , “Başkanım üniversite okuyorum ellerime bakın” diye seslenerek ellerini gösteren genç duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Genci yanına çağıran Akşener, “Nerede çalıştın sen?” diye sordu. Genç ise “Ben Hatay’da çalıştım başkanım. Tarlada çalışıyorum” dedi.

Akşener’in ne kadar kazandığını sorması üzerine göz yaşlarına hakim olamayan genç

“İşte burada yiyorum başkanım” diyerek Akşener’e sarıldı.

Akşener, daha sonra gencin ellerinden öptü.

AKŞENER VİDEOYU PAYLAŞIP ERDOĞAN’A SESLENDİ

Yaşanan diyalogları içeren videoyu, sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı da etiketleyerek, “Sayın Erdogan; Geleceğine dair bir parça umut bırakmadığın gençlerimizin gönlündeki yaraya, gözündeki yaşa iyi bak. Gelip burada da türkü söyleyebilir misin? Uçan Türkiye masallarını Turhal’daki kardeşlerime de anlatabilir misin?” diye sordu.

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