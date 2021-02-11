Akşener: Yazıklar olsun bu adama, yaşam formuna!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alarak “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” diyen Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversite genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç’a katıldığı televizyon programında sert tepki gösterdi.

“Trakya Üniversitesi’nden bir adam. Adam da diyemeyiz. Bir yaşam formu. Cevdet Kılıç. Dekanmış yahu!” diye tepkisini dile getiren Akşener, tepki çeken o sözleri canlı yayında aynen okudu.

“FIRSAT VERENLERE DE YAZIKLAR OLSUN”

“Yazıklar olsun bu adama! Yazıklar olsun bu yaşam formuna!” diye tepkisini sürdüren Akşener, “Türkiye’de bu tür insanların türeyip bu tür konularda böyle abuk sabuk, böyle çirkin beyanlarda bulunmasına fırsat verenlere de yazıklar olsun” dedi. Akşener, şöyle devam etti;

*Devlet dediğim şey bu adamın bu şekilde yazmasına, çizmesine müsaade etmez. Şimdi soruşturma açılmış. Neye yarar? Başlangıcında yapılması gerekiyordu.

*Ben de şimdi döneyeyim diyeyim, ‘Hadi buyur bilader?’ Biz neredeyiz? İşte İYİ Parti olarak biz bu davranış biçimlerinin, bu çirkinliklerin, bu saygısızlığın ve bu gençlere tahammülsüzlüğün doğru olmadığını, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanının o gençlerin de kendi vatandaşı olduğunun bilincinde olarak onların güvenliğinden, terör örgütlerinin, profesyonellerin eline düşmemesinden, araya sızmasının önüne geçmekten sorumludur. Çok büyük bir cıvıklık var.

‘MELİH BULU SARAY’A’ ÖNERİSİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden protestolara da değinen Akşener, derhal rektör Melih Bulu’nun görevden alınması gerektiğini vurguladı.

Akşener, “Bu kadar çok kıymetli bir arkadaşsa saraya alsın Sayın Cumhurbaşkanı. Çok kıymetli olduğuna göre başdanışmanı yapsın. İletişim konusunda çok uzman olduğunu anladım bu arkadaşın. Sayın Fahrettin Altun’un yanında çok önemli hizmetler görebilir. Çünkü kendinin liberal olduğunu iddia eden bu arkadaş ‘Bana dokunan devlete dokunmuştur’ dedi. Müthiş bir iletişim uzmanı. Derhal bu arkadaşın sarayda değerlendirilmesini talep ediyorum.”

Akşener, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasını “Amaç burada arıza çıkarmaktır. Üretilmiş bir kriz bu asıl gündemi kapatmak üzere” diye yorumladı.

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