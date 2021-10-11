Akşener’den Altun’a: Atanmışlara cevap vermiyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çarpıcı sözler... Bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'siyasi cinayet' açıklamasını hatırlatması üzerine Akşener, "Atanmışlara cevap vermiyorum" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının yapıldığı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Twitter üzerinden yanıt verdi.

Altun, Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.

Bir gazetecinin bu açıklamayı hatırlatması üzerine Akşener, “Atanmışlara cevap vermiyorum” demekle yetindi.