Akşener’den çarpıcı ‘siyasi cinayet’ açıklaması! Erdoğan’ın başbakanlık döneminden örnek verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Siyasi cinayetler kaygım var’ sözlerine ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde 'suyunun zehirli olduğu' iddiaları ortaya atılmıştı ve buna çok üzülmüştük. O zehirleme iddiasında olanların kim olduğunu, kim olmadığını hiç öğrenemedik. Demek ki bu tür işler oluyor” dedi. Akşener, İçişleri Bakanı Soylu'ya da çağrıda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı, parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklamasında bulundu.

“BİZİ YÖNETENLERE UNUTTUKLARI İSTİŞARE KÜLTÜRÜNÜ HATIRLATMAK İSTERİZ”

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair yaptıkları çalışmayı Erbakan'a takdim ettiklerini belirten Akşener, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlara dair istişarede bulunduk. Kendilerinin görüşlerinden çok istifade ettim. Görüş alışverişlerimiz devam edecek. İstişarenin, Türkiye’de unutulan bir konu olduğunu bunu tekrar hatırlatmak istedik. İstişare mekanizmasını bizi yönetenlere de hatırlatırız. Kutuplaştırmak, insanları birbirinin karşısına dikmekten vazgeçerler. Ayrışma noktalarımızı öne koymaktan vazgeçerler” şeklinde konuştu.

“BU TÜR İŞLER OLUYOR”

Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Siyasi cinayetler kaygım var” açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve sözlerine şöyle devam etti:

*Sivil alanlardan zaman zaman herkese bu tür duyumlar gelir. Nitekim ben hatırlıyorum. Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde ‘suyunun zehirli olduğu’ iddiaları ortaya atılmıştı ve buna çok üzülmüştük.

*O zehirleme iddiasında olanların kim olduğunu, kim olmadığını hiç öğrenemedik. Demek ki bu tür işler oluyor. Ben, Kılıçdaroğlu ile görüşmedim. Neye istinaden böyle bir konuşma yaptı bilmiyorum

“HENÜZ BİLGİ ALAMADIK”

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘FETÖ taktikleri’ iddiasını nasıl değerlendireceğim bilmiyorum. Ben Soylu’nun bir gazeteciyle yaptığı söyleşiyi okudum.

*PKK terör örgütünün bir genelgesini ele geçirdiklerini bu genelgede hem İYİ Parti’nin hem de CHP’nin hem de HDP’nin adını geçtiğini, HDP’ye bir yol haritası çizen genelge olduğunu, bir bilgi seti olduğunu söyleyen bir beyanatı vardı.

*Bir arkadaşımız üzerinden de ‘Böyle bir beyanatı oldu mu, olmadı mı?' diye sorduk. Fakat cevap alamadık.

*Bazen söyleyenmeyen sözler söylenmiş gibi yapıldığı için bunu da kendisinden öğrenmeye çok büyük gayret ettim. Henüz bir bilgi alamadık.

“BEN TÜRKİYE’DE CİDDİ BİR DEVLET KRİZİ OLDUĞUNA İNANIYORUM”

*Ben terör örgütleri üzerine çalışmış bir hocayım. Terör örgütleri eskiden hiçbir yerde yazılı, çizili iş bırakmazdı. Demek ki çözüm sürecinde PKK terör örgütü ile masaya oturulduğu için artık resmi yazılar yazılmaya başlanmış.

*Böyle bir istihbarat bilgisinin İçişleri Bakanı tarafından açıklanması ayrı bir soru işaretidir. İstihbarat bilgileri açıklanmaz gereği yapılır.

*Bunu açıkladığınız andan itibaren herkes kaçar. Teröristleri yakalayamazsınız. Bu sebeplerden dolayı ben Türkiye’de ciddi bir devlet krizi olduğuna inanıyorum. Özellikle bizi yönetenleri ciddiyete davet ediyorum.

SOYLU’YA TEPKİ GÖSTERDİ

*Her bir cümleyi siz FETÖ üzerinden tanımlarsanız FETÖ konusu sulandırılmış olur. Kılıçdaroğlu bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı, kendisine böyle duyumlar geliyordur. Ciddiye alınacak şekilde geliyordur ki kamuoyuyla paylaşmıştır.

*Bu duyumların kaynağının sorulması Cumhuriyet Savcılarının görevidir. Ciddiyet bunu gerektirir. Bu duyumlara ‘FETÖ taktiği’ diyerek hafifletmeye gayret etmek bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanına yakışmaz, tecrübenin altını çiziyorum.

“KİŞİSEL DOSTLUKLARIN TÜRKİYE’NİN ÖNÜNE GEÇMESİ SONUCU BU NOKTAYA GELDİK”

Hükümetin dış politikalarına ilişkin de konuşan Akşener, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Suriye meselesi ile ilgili; ‘İlk düğme değil, 10 düğme yanlış iliklendi.' sözüne katılıyorum. Şahsım devleti olunca böyle oluyor. Kişisel kızgınlıklar, kişisel dostluklar, kişilerin itibarı Türkiye’nin itibarının önüne geçmesi duygusal bir dış politika, bipolar bir dış politikanın getirdiği nokta sadece Suriye’de değil her tarafta bizi aynı noktaya getirdi.” dedi.

“'DOSTUM' DİYOR SONRA PAPAZ OLUYORUZ”

“Biz İYİ Parti olarak Suriye ya da başka bir ülke olsun, olaya Türkiye’nin çıkarları üzerinden bakarız” ifadelerini kullanan Akşener, “Devlet kavramı üzerinden, ciddiyet üzerinden bakarız. 5 arkadaşıma bu konuyu çalışmaları için talimat verdim. Onlar nasıl bir yöntem izlenmesi üzerine çalışacaklar. Daha sonra da milletvekili arkadaşlarımıza bu konuda bilgi verecekler. Erdoğan’a da buradan bir tavsiyem olsun. Ne zaman ‘Dostum' diyor birine sonra papaz oluyoruz. Bu konuda da dikkatli olursa sevinirim.” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir Meral Akşener: Sıkı dur Sayın Erdoğan başbakan geliyor