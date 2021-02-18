Akşener’den Erdoğan’a: Elini yıkayıp çıkamazsın

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen harekatın sorumluluğunun “devlete ait” olduğunu söylemişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında gazetecilerin, Erdoğan'ın bu ifadelerini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

BUNUN BÜROKRASİSİ VAR

– Bu ne devletmiş kardeşim. Hem bunlar yapılıyor ondan sonra sorumluluk almak sıfır, yerine muhayyel bir devletin üzerine bırakılıyor. Kim bu devlet? Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi sorumluluk siyasi iradenin olduğu, siyasilerin, seçilmişlerin yönettiği bir mekanizma devlet. Bunun bürokrasisi var, o bürokrata, ister silahlı ister sivil bürokrata kim talimat verir? Seçilmiş olan o. Şahıslar verir, o sorumluluğun sahipleri verir.

– Dolayısıyla Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasının, yani herhangi bir güvenlik bürokratının talimatıyla olmuşsa bu başka bir şey, İsmet Yılmaz'ın talimatıyla olmuşsa siyasetçi olarak bu başka bir şey, o sorumluluğu almaktır. Ya da Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, oluruyla olmuşsa başka bir şeydir. Şimdi elini yıkayıp çıkamazsınız.

ʻʻ Bu operasyonun sorumlusu elbette, aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'ndan Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına, askerinden polisine ve istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Recep Tayyip Erdoğan