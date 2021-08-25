Akşener’den sel bölgesinde HES tepkisi: Yarını hesaplamadan atılan adımların yanlışlığını gördük

Sel bölgelerini incelemek için Kastamonu'ya gelen İYİ Parti lideri Akşener, bir vatandaşın Hidroelektrik Santralleri (HES) ilgili partisinin tutumunu sorması üzerine, "Plansız, programsız, yarını hesaplamadan yapılan her türlü adımın yanlışlığını bugün görüyoruz. Çayların, hızlı akan derelerin üzerine ardı sıra yapılan bu tür plansız işletmelerin doğayı bozması sebebiyle bu tür yatırımlara karşıyız" yanıtını verdi.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu'daki ziyaretlerine Bozkurt'un ardından Çatalzeytin ilçesinde devam etti.

“TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK UMUT VERİCİ”

Bir masa etrafında vatandaşla buluşan Akşener, şöyle konuştu:

* Son dönemde yangınlar, seller gibi pek çok afetle cebelleştik. Biz burada milletimizin birbiriyle dayanışmasını gördük. Bu çok önemli bir şey. İnsanlar birbirleriyle yardımlaşarak, dayanaşarak bir afeti atlatmaya çalışıyor.

* Türkiye'nin her yerinden, büyükşehir belediyelerinin, yani İstanbul belediyesi ile Ankara belediyesini, Ankara belediyesi ile Kocaeli belediyesi bir arada gördüm.

* Farklı farklı siyasi partilerin aldığı belediyelerden bahsediyorum. Bu benim için, gerçekten Türkiye'nin geleceğine, milletimizin birliğine bütünlüğüne yönelik çok umut verici bir şey.

“YARINI HESAPLAMADAN YAPILAN HER TÜRLÜ ADIMIN YANLIŞLIĞINI GÖRÜYORUZ”

Bir vatandaşın, “Çatalzeytin'de, Ayancık'ta HES yapıldı. En büyük zararı da bu HES yapılan ilçeler gördü” sözlerinin ardından “Sizin partinizin HES'lere karşı tutumu nedir? İktidar olduğunuzda HES'lerle ilgili nasıl bir çalışma yapacaksınız?” sorusu üzerine Akşener, şu yanıtı verdi:

* Başından beri rastgele enerji santrali yapma işlemine doğayı bozduğu için karşı çıktık. Çayların, hızlı akan derelerin üzerine ardı sıra yapılan bu tür plansız işletmelerin doğayı bozması sebebiyle karşı çıktık.

* Plansız, programsız, yarını hesaplamadan yapılan her türlü adımın yanlışlığını bugün görüyoruz. Tercihlerin tek tipten olmasının da yanlışlığını görüyoruz. Ekonomi üzerinde sadece inşaatı bir tercih olarak koyarsak olmaz. İnşaat olmalı ama inşaatın yanına teknolojiyi, sanayiyi koymalıyız.

“BU TÜR YATIRIMLARA KARŞIYIZ”

* Biz madenciliğe karşı değiliz ama maden için haldır haldır ağaç kesimine karşıyız. Madeni çıkaralım derken ormanın yok edilmesine karşıyız. Dolayısıyla bunun bir orta yolu, bilimsel ve normal yolu vardır.

* HES dediğimiz şeyin her akan suyun üstüne bir tane konulması ve alım garantisi verilmesi, birilerinin cebine para aktarmak anlamına gelir vergilerimizle. Bu tür yatırımlara karşıyız.

* HES'in dışında başka şeylere de karşıyız. Tabiatı bozmadan, ekonomiye fayda sağlayacak her türlü yatırımın önünü açmak üzere destek olacağız.