Akşener’den yardım isteyen kişiye bakan yardımcısı “FETÖ’cü ” dedi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından Meral Akşener'den destek isteyen kişi hakkında bilgi verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün Çatalca’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne söyleyen kişi yardım istedi.

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini öne süren kişi, Akşener’den KHK’lıların sorunlarını dile getirmesini talep etti.

Akşener’le bir süre konuşan bu kişinin, FETÖ’nün haberleşme aracı Bylock’u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ’nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı, bir FETÖ’cüdür” ifadelerini kullandı.

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