Akşener’e derdini anlatan esnaf: Bu kadar zor bir dönem görmedim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarette ekonomik sıkıntıdan isyan eden bir esnaf, “42 yaşındayım, ama böyle bir zor dönem geçirmedim. Ne yapacağımızı şaşırdık” şeklinde dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan ekonomik krizde esnafın ve vatandaşın sıkıntısını dinlemek amacıyla il il gerçekleştirdiği ziyaretlerine Manisa'da devam etti.

Akşener, ilk olarak Turgutlu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek yaşanan ekonomik bunalımı yerinde dinledi.

“YAPTIĞIM ZİYARETLERDE ESNAF BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ”

Akşener, Turgutlu ilçesinde esnaf Refik Albayrak'a gerçekleştirdiği ziyarette, kendisinin il il gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafın kendisine çok şey öğrettiğini ifade etti.

İYİ Parti lideri Albayrak ile yaptığı diyalogda şu ifadelere yer verdi:

* 24 ay boyunca gezilerimi sürdürüyorum. İktidarı yermiyorum. Hiç propaganda yapmadım. Oy istemedim. Elbetteki oyunuza talibiz. Ama hiç oy istemedim. Çünkü özne sizlersiniz. İşyeriniz nasıl? Benim amacımız esnafa dikkat çekmek. Çünkü esnaf bu ülkenin bel kemiği. Yaptığım ziyaretlerde esnafımız bana çok şey öğretti

Geçinemediğini dile getiren esnaf Refik Albayrak ise şöyle konuştu:

* Her şeye üst üste zam. Buradan 4 kişi geçinmeye çalışıyoruz. Müşterinin alım gücü düştü. Emekliyim ama çalışıyorum. 2600 lira emekli maaşı alıyorum. Ancak geçinemiyorum.

“HİÇ BİR GELECEĞİMİZ YOK”

Turgutlu ziyaretinde Akşener'i karşısında gören ve zeytin işçisi olarak çalışan bir grup kadın ise geçinmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Zeytin toplamada günlük yevmiye ile çalıştıklarını dile getiren kadınlar isyanları şu ifadelerle dile getirdi:

* Bu daha ne kadar sürecek. 100 lira yevmiye alıyoruz. Bir kilo yağ 50 lira oldu. Aksama kadar 2 kilo yağa çalışıyoruz. Bir geleceğimiz hiç yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evde çocuklarımız ekmek bekliyor. Ama kimi zaman cebimizde ekmek alacak bir kuruş paramız bile kalmıyor.”

Zeytin işçisi kadınların isyanını da dinleyen Akşener, “Bu ülkenin imkanları geniş. Kaynakları çok. Çalışkan insanlarımız çok. Biz israfı kessek, yolsuzluğu, kayırmacılığı, para aklamayı ortadan kaldırsak ortalık düzelir. Birlikte el ele verip düzelteceğiz.” dedi.

SMA HASTASI ÇOCUĞU OLAN ANNE FERYAT ETTİ

Ziyaret sırasında Akşener'i karşısında gören SMA hastası kız çocuğu olan anne Ceylan Çakto, yaşadığı sıkıntıyı feryat ederek anlattı.

SMA hastası küçük kızı İrem Nur için feryat eden anne Ceylan Çakto şu ifadeler yer verdi:

* Bir yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Yavrum için bir kampanya başlattık. 8 aydır bu kampanyayı yürütüyoruz. Ancak kızımın artık dayanacak gücü kalmadı.

* Yavrum her gün ellerimden kayıp gidecek diye çok korkuyorum. Korkudan uyamıyoruz. Her günümüz bize zehir oldu. Artık dayanacak gücümüz kalmadı.

Annenin feryadını dinleyen Akşener ise, SMA hastası çocukları olan ailelere gereken desteği sağlayacaklarını, onlar için mecliste gerekeni yapmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

TEZGAH BAŞINA GEÇTİ KÖFTE PİŞİRDİ

İyi Parti Genel Başkanı Akşener daha sonra köfte satışı yapan Yusuf Demiris'in çağırısı üzerine tezgah başına geçerek, başına geçirdiği şef şapkası ile köfte pişirdi.

Akşener'e tezgah başında yaşadığı sıkıntıları anlatan esnaf Yusuf Demiris ise şu ifadelere yer verdi:

* Tezgah başına geçerek ancak insanların ne kadar zorda olduğunu görebilirler. İhtiyacımız var sana. Artık Türkiye'de zil çaldı. Çocuklarımız, halkımız, vatandaşlarımız için artık zil çaldı.

* Hep beraber el elele. Artık bu yeni ders yılını çok iyi kullanmamız gerekir. Daha önceden 10 liraya sattığımızı şimdi 30 liraya satmak zorundayım.

* Müşteriden para istemeye utanıyorum. Et fiyatları malum. Kasaplar hala zam gelecek diye söylüyor.

* Elimizden geldiği kadar müşterimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama işyerim yine boş. Zaten vatandaşın alım gücü kalmadı.

YAŞLI TEZYEDEN “AÇIZ AÇ” İSYANI

Akşeneri gören yaşlı bir teyze ise ekonomik krizden yaşadığı sıkıntıyı şu cümlelerle dile getirdi:

* Açız aç. Elektrik, doğalgaz çok pahalı. Ekmek fiyatları arttı. Yağ fiyatları yükselmiş. Bizim artık ne yapmamızı bekliyorlar.

Ziyarette son olarak bir esnaf ise artık bir ekmeğe muhtaç hale geldiklerini dile getirerek, “Biz zor durumdayız. Artık ekmeğe muhtaç duruma geldik. Kemal Kılıçdaroğlu'na ve size güveniyoruz. Sıkıntılarımız çok büyük. Artık bize destek olun. Biz euro ve dolar ile mi yaşıyoruz. 42 yaşındayım. Ama bu kadar zor bir dönem görmedim. 80 yıllarında zorluk vardı, yokluk vardı. Sıkıntı çekiliyordu. Ama şimdi 21. yüzyıldayız ama sıkıtılar 80 yılından daha beter. Varlık içinde yokluk çekmek buna deniyor sanırım. Bu insanlara günah. Biz bunları hak etmiyoruz. Herkes sıkıntılı. Artık bize sahip çıkılması lazım.” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın sıkıntılarını dinledikten sonra CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı belediyede ziyaret ederek ilçedeki ziyaretini sonlandırdı.

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