Aleyna Ağgül’ün ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

Iğdır’da kendisinden 22 yaş büyük lise arkadaşının babası Gökhan A. tarafından tecavüze maruz bırakıldığı iddiası ile intihara sürüklendiği söylenen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili davaya Aile Bakanlığı da müdahil olma talebinde bulundu. Öte yandan, Aleyna'nın ölmeden bir gün önce şüpheli Gökhan A. hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Orhan BOZKURT

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Türkiye’yi hüzne boğan Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili Aile Bakanlığı’da devreye girdi.

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği söylenilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tepkiler dinmek bilmiyor.

Olayın araştırılması için “Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” diyen Iğdır Barosu ve Iğdır Kadın Meclisi’nden sonra, Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu.

“Ölümümden Göhan A. sorumludur” diye not bırakarak intihar ettiği ileri sürülen Aleyna Ağgül’ün ölüm nedeni için adli tıp raporu beklenirken, gözaltına alınan Gökhan A., delil yetersizliğinden adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaıştı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ise Gökhan A.’nın serbest bırakılmasına bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etmişti.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE HER ŞEYİ ANLATMIŞ

Ötye yandan Aleyna Ağgül’ün ölmeden bir gün önce Emniyete giderek şüpheli Gökhan A. hakkında, ‘şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatın gizliğini ihlal’ suçlamasıyla şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Aleyna Ağgül’ün Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha öncede Gökhan A. hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu ve bir süre sonra şikayetini geri aldığı öğrenildi.

” GİT KENDİNİ ÖLDÜR YOKSA BEN SENİ ÖLDÜRECEĞİM”

Aleyna’nın ifadesinde, şikayetini geri aldıktan sonra Gökhan A. ile sevgili olduklarını ve ona ait bir evde buluştuklarını, Gökhan A.’nın sürekli kendisini fotoğraf ve videolarla tehdit ettiğini de söylediği kaydedildi.

Aleyna Ağgül’ün ölümünden bir gün önce yaptığı belirtilen şikayet sırasında, Gökhan A.’dan ayrılmak istediğini ancak Gökhan A.’nın bu durumu kabul etmeyerek sosyal medya hesaplarından engellemesine rağmen kendisine sahte hesaplardan ulaştığını ifade ettiği belirtildi.

Aleyna Ağgül’ün, şikayeti sırasında Gökhan A.’nın kendisine ‘Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim’ diyerek tehdit ve darp etiğini, doktora giderek darp raporu alıp emniyete suç duyurusunda bulunduğunu da ifadesinde anlattığı öğrenildi.