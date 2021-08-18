Ali Babacan: 27 Mayıs zulmünün sembolü Yassıada’yı gayrimenkul rant projesine çevirdiler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ismi Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilen Yassıada’da Katre İsland Hotel’in hizmete girmesine tepki gösterdi. “27 Mayıs zulmünün sembolü Yassıada’yı gayrimenkul rant projesine çevirdiler” diyen Babacan, “Yassıada, nam-ı diğer yaslı ada; tatil ve rant adresi olamaz” ifadelerini kullandı.

SOZCU.COM.TR

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27 Mayıs'ta Demokrat Partililerin yargılandığı Yassıada'nın ismi 2013 yılında AKP tarafından Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilmişti. Yine geçtiğimiz yılın 27 Mayısında da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı bir tören ile adada ilk açılış gerçekleştirilmişti.

Özgürlükler Adası’nın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserlerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Katre Island Hotel de bulunuyor.

“TATİL VE RANT ADRESİ OLAMAZ”

Yassıada'nın rant adasına dönüştürüldüğünü belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “27 Mayıs zulmünün sembolü Yassıada'yı gayrimenkul rant projesine çevirdiler. Bir başbakan ve iki bakanın idamıyla sonuçlanan davaların utanç merkezini ‘tatil cenneti' diye pazarlamak tarihe ve demokrasiye ihanettir. Yassıada, nam-ı diğer yaslı ada; tatil ve rant adresi olamaz” ifadelerini kullandı.

Yassıada'da hizmete giren Katre İsland Hotel'de konaklamak isteyenler geceliğine en düşük 1.100 TL veriyor. Kral dairesi olan oda ise kahvaltı dahil 7 bin 500 Euro, yani yaklaşık 75 bin TL. Otele ulaşımın Bostancı’da bulunan Mavi Marmara İskelesi’nden deniz taksi ile sağlandığı öğrenildi. Adaya 2015 yılında yapılaşma izni verilmişti.