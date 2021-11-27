Ali Babacan: Devir kapandı, biz yeni devri açacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’un Fatih ilçesindeki ticaret merkezi Tahtakale’de esnafla bir araya geldi.

Ümit TÜRK

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“Sermayemi korkudan yurtdışına kaçırdım. Şimdi o ülkeye vergi ödüyorum” diyen esnafa Babacan, “Herkes kaçırdı, o yüzden kur artıyor. Kur artınca ihracatçılar çok mutluymuş, öyle diyorlar” sözleriyle karşılık verdi.

Esnaf bunun üzerine Babacan'a “Ben hiç mutlu değilim. Açık söyleyeyim; ihracatımı yapıyorum. Gelir vergimi, gümrük vergilerimi ödüyorum. Yurtdışında kendi şirketime ihracat yapıyorum. Orada ticaret yapıyorum. Burada başarılı olamıyorum. Önümü göremiyorum. Sizden çözüm bekliyoruz. Böyle sokağa inemiyorlar” dedi.

Babacan ise “Devir kapandı, biz yeni devri açacağız” ifadelerini kullandı.

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