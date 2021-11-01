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Ali Babacan, ölüm haberini böyle duyurdu: Çok üzgünüm

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara Çamlıdere İlçe Başkanı Selçuk Gürsoy'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Babacan, "Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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Ali Babacan, ölüm haberini böyle duyurdu: Çok üzgünüm

DEVA Partisi Ankara Çamlıdere İlçe Başkanı Selçuk Gürsoy, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başsağlığı mesajı paylaştı.

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Sosyal medyadan başsağlığı mesajı paylaşan Babacan, “Partimizin Ankara Çamlıdere İlçe Başkanı Selçuk Gürsoy’u geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Çok üzgünüm. Merhum çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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