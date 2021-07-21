Alişan’ın kardeşi coronavirüsten hayatını kaybetti

Alişan’ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Coronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş kurtarılamadı. Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce tespit edilen korona virüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sarıyer Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş’ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı. Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti.

Acılı ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu. (DHA-İHA)