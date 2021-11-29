Alışveriş için akın akın Türkiye’ye gelmişlerdi, dönüş izdihamı

İranlılar, Van'da 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu yaşattı. Alışveriş yapmak için akın akın Van'a gelen İranlılar, dönüşte Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk ve izdihama neden oldu.

Orhan BOZKURT

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Kasım indirimlerine kur farkından dolayı Türk parasının değer kaybetmesi de eklenince İranlılar Van’a akın etti. Van’a gelen binlerce İranlı turist, hafta sonu boyunca tam bir alışveriş çılgınlığı yaşandı. Esnafların yüzünün güldüğü süreçte, İranlılar Pazar günü itibariyle ise dönüşlerde büyük izdihamlar yaşanmaya başladı.

SINIR KAPISI’NDA BÜYÜK İZDİHAM

Modernize edilmesine rağmen geçişlerin hâlâ zor şartlarda yapıldığı, kısıtlı eleman ile pasaport geçişlerinin ağır işlediği Kapıköy Sınır Kapısı'nda İranlılar adeta izdiham oluşturdu. İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da, corona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran’da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim’den itibaren ise tamamen açıldmıştı.

ALIŞVERİŞ YAPIP, DOYA DOYA EĞLENDİLER

İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van’a çevirirken, kentte 4 gün boyunca ‘Muhteşem Cuma’ yoğunluğu yaşandı. Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, bol bol alışveriş yaparak fırsat buldukları her alanda ve kendileri için düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi. İranlı turistler, dönüşleri sırasında ise Kapıköy Gümrük Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

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