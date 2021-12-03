Alışverişe Akşener katıldı, İYİ Partili vekil açıkladı: Vatandaşın gerçek yıllık enflasyonu yüzde 50.76

TÜİK, kasım ayı yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 21,31 olduğunu açıkladı. Ancak tam bir yıldır sürdürdüğü, “Vatandaşın Gerçek Enflasyonu” çalışmasının sonuçlarını paylaşan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, gerçek enflasyonunun yüzde 50.76 olduğunu söyledi. Dikbayır’ın alışverişine eşlik eden İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, “TÜİK’in verilerine göre bakıldığında Türkiye güllük gülistanlık. Ama gerçek enflasyona baktığımız zaman 50.76. Ücretlere yapılacak iyileştirmelerin de bu orana göre yerine getirilmesinde çok büyük fayda var.” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Vatandaşın Gerçek Enflasyonu” çalışması kapsamında 27 Kasım'da Pazar ve market alışverişi gerçekleştirdi. Dikbayır, bir yıldır yaptığı aylık alışverişin ardından halka yansıyan gerçek enflasyon oranlarını sayılarla gözler önüne serdi. Her ayın sonunda yapılan pazar ve market alışverişine, yıl sonu olması nedeniyle, bu ay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Dikbayır, alışverişten önce, “1 yıldır yaptığımız çalışmanın sayın genel başkanımızla finalini yapacağız.” açıklamasında bulundu. Akşener ise, “Hadi bakalım! Gerçek enflasyon ile uydurulan enflasyon arasında hangi fark varmış hep birlikte görelim.” karşılığını verdi.

“BU ÜLKEYİ DÜZENE SOKACAK BİR HÜKÜMET GELSİN”

Pazar alışverişi sırasında bir anne Akşener'in yanına gelerek, gözyaşları içinde şöyle dert yandı:

“Ben artık çocuklarımı rahat bir ülkede rahat bir şekilde büyütmek istiyorum. Artık korkuyorum ya… Çocuklarımı kime emanet edeceğime korkuyorum. Ben çocuğuma markette, ‘şunu alamayacağım', ‘bunu alamayacağım' demek istemiyorum. Kızım önce kıyafetin etiketine bakıp, sonra, ‘Anne bu pahalı' demesi, alamamak o kadar kötü ki gerçekten… (Gözyaşları içinde Akşener'e sarılarak) Bu ülkede huzur istiyorum. Kadına şiddet, çocuğa şiddet istemiyorum. Bu ülkeyi düzene sokacak bir hükümet gelsin.”

“BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Akşener, “Değiştirmeyi sizinle beraber yapacağız. Biz, siz el ele vereceğiz. İsraf o kadar fazla ki… Yolsuzluk o kadar fazla ki… Kayırmacılık o kadar fazla ki… Dolayısıyla size bir şey kalmıyor. Birlikte değiştireceğiz. Birlikte başaracağız.” diyerek tesellide bulundu.

“YILIK ENFLASYON YÜZDE 50.76”

Dikbayır, alışverişi tamamladıktan sonra gerçek enflasyon oranını, “Bu ayki çalışmamızda aylık enflasyon yüzde 4.06 çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 50.76 çıktı. Yani milletimizin gerçek yıllık enflasyonu yüzde 50.76.”

NİGAR DİKBAYIR, BAZI ÜRÜNLERDEKİ YILLIK DEĞİŞİMİ SIRALADI

Eşi Nigar Dikbayır, ürünlerdeki fiyat değişimini, “1 sene önce 15.75'e aldığımız sıvı yağın litresi şimdi 29.95 olmuş. Pirinç 10.75'ten 15.40'a çıkmış. Patates 6 liradan 10 liraya çıkmış. Biber 7 liradan 15 liraya çıkmış.” şeklinde sıraladı.

“ÜCRETLERDE YAPILACAK İYİLEŞTİRME GERÇEK ENFLASYONA GÖRE YAPILMALI”

Akşener ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu sonuçların içinde dolardaki kıpırdama da yok, henüz fiyatlara yansımadığı için. TÜİK'in verilerine göre bakıldığında Türkiye güllük gülistanlık. Ama gerçek enflasyona baktığımız zaman 50.76. Buradan iktidarın mensuplarına sesleniyorum: Vatandaşlarımız 50.76'lık bir yıllık enflasyonla karşı karşıya. Dolayısıyla enflasyona yönelik TÜİK verilerinden ziyade bu gerçek enflasyona, halkın enflasyonuna yönelik tedbirler almalısınız. Ücretlere yapılacak iyileştirmelerin de bu orana göre yerine getirilmesinde çok büyük fayda var. Bizzat gözlerimizle görüp, kulaklarımızla şahit olduğumuz bu sistemin de takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek isterim.”

İlginizi Çekebilir TÜİK'in enflasyon rakamlarına AKP'li ve MHP'li seçmenler bile inanmıyor

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı