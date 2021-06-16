Aliyev’den Cengiz – Kolin yorumu: Onlar her yerde var

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Şuşa şehrindeki bir dizi programa katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelen Erdoğan otobüsle seyahat ettiği sırada yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

İki isim arasında yaşanan konuşma şöyle:

Erdoğan: Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor?

Aliyev: Yok bunları beraber, Kolin ve Cengiz var

Erdoğan: Aaa burda onlar var mı?

Aliyev: Onlar her yerde var

Erdoğan: Cengiz demin beni aradı şantiyedeyim dedi.

YOL YAPIYORLAR

Fuzuli kentinden Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı, tarihi ve stratejik önemdeki Şuşa kentine kadar uzanan Zafer Yolu'nun yarısını, zaferdeki rolüne atıfla Türkiye yapıyor.

84 kilometrelik Zafer Yolu'nun 0-51 kilometreleri arasını Azerbaycan firmaları, 51-84 kilometre arasındaki bölümünü ise Türk firmaları Kolin ve Cengiz İnşaat üstlendi.

Zafer Yolu'nun paralelindeki 102 km'lik otoyolu da Türk ve Azerbaycanlı firmalar yapıyor. Zafer Yolu'nun ağustos ayına kadar, otoyolun ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Türk firmaları ayrıca, Kelbecer yolunun altyapısını da düzenleyecek.

ÇOK SAYIDA SÖZLEŞME İMZALANDI

Türk inşaat, madencilik ve enerji firmaları savaşın ardından bu bölgelerin yeniden inşası için önemli sözleşmelere imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aralık ayındaki bir konuşmasında, Türk şirketleri ile yeniden yapılandırma sözleşmeleri imzalandığını belirterek, “Bu çok doğal çünkü Türkiye kardeş ülkedir” demişti.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da şubat ayındaki Ankara'ya ziyareti sırasında katıldığı Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda, “Türk şirketlerine Azerbaycan'ın savaşta geri aldığı bir başka bölge olan Şuşa ve Kelbecer'e yeni bir yol inşa etmek de dahil olmak üzere, çok sayıda altyapı projesi verdiklerini” açıklamıştı.

Fuzuli'de inşa edilecek yeni havalimanının yapımına da Türk firmalarının dahil edilebileceğini söyleyen Asadov, “Genel olarak Türk kardeşlerimizi restorasyon projelerinde görmekten çok memnunuz” diye konuşmuştu.

Forumda Azerbaycan ve Türk firmaları arasında 11 farklı anlaşma daha imzalandı. Bu anlaşmaların en büyüğü, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır A.Ş. arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıydı.

Ayrıca Cengiz Holding ve Kalyon Grup'un ortak şirketi Artvin Maden'e de Elbeidaş ve Ağdüzdağ'da faaliyet gösterebilmeleri için ruhsat verildi. Bu görüşmeden sonra ise Aliyev, Gashgacai Madeni'nin arama ve işletme ruhsatını 30 yıllığına Eti Bakır'a veren bir kararnameyi imzaladı.