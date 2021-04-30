Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Alkol satışı yasağıyla ilgili çarpıcı iddia!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" paylaşımında bulundu. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncellenme: 12:02, 30/04/2021
HaberlerGündem
Alkol satışı yasağıyla ilgili çarpıcı iddia!

Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca market ve bakkallar alkol satışı yapamayacak. Hükümet, yayımladığı genelgeye alkol yasağını açıkça yazmadı. Ancak mülki idare amirleri sorular üzerine market ve bakkallara alkollü içki satışının yasak olduğu bilgisini verdi. Valiliklerden uzun uğraşların sonunda yasağı öğrenen marketler, içki reyonlarına astıkları afişlerle alkol satışlarının 17 gün boyunca yapılamayacağını halka duyurdu.

Tartışmalara yol açan alkol satış yasağı ile ilgili Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan çarpıcı iddia geldi. Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun” dedi. Ancak yasağın kaldırıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlginizi ÇekebilirAlkollü içki yasağı esnafa büyük darbeAlkollü içki yasağı esnafa büyük darbeİlginizi ÇekebilirValilikten marketlere ek yasak, birçok reyon kapatıldıValilikten marketlere ek yasak, birçok reyon kapatıldıİlginizi ÇekebilirHukukçular alkollü içki yasağını değerlendirdi: Hukuka hiçbir şekilde uygun düşmezHukukçular alkollü içki yasağını değerlendirdi: Hukuka hiçbir şekilde uygun düşmezİlginizi ÇekebilirÖzgür Özel'den alkol yasağı tepkisi: Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledirÖzgür Özel'den alkol yasağı tepkisi: Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledirİlginizi ÇekebilirPandemi ayağına alkolü yasakla!Pandemi ayağına alkolü yasakla!
Türkiye Twitter
Yayınlanma Tarihi:11:52,