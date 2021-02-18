Alman aşısının bir dozu 12 dolar

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Özdemir, BioNTech-Pfizer aşısı için 4,5 milyon doz bağlantı yapıldığını ve her bir doz için 12 dolar ödeneceğini açıkladı. Mart ayı sonuna kadar gelecek olan aşılara toplam 54 milyon dolar (378 milyon lira) ödenecek. TBMM KİT Komisyonu'nda DMO'nun hesapları görüşülürken söz alan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz “Şu ana kadar BioNTech Pfizer aşısı Türkiye'ye hangi miktarda geldi? 5 milyon doz alınacaktı, bunun ne kadarı temin edildi?” diye sordu. Genel Müdür Özdemir ise bu aşı ile ilgili 31 Aralık 2020'de kontrat yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Anlaşmada bir iki düzeltme maddesi yoluna gidildi ve 4,5 milyon doz aşının teslimatı, mart ayı sonuna kadar tamamlanacak. Henüz kargo teslimatı yapılmadı, fiyat da 12 dolar olarak ortaya çıktı. Kontrat sonrasında görüşmeler devam etti, sorumlulukla ilgili hususlar oldu. Yani bize ekstra sorumluluk yüklemek istediler, biz de bunu kabul etmedik. Ancak Biontech aşısının temin ve teslim planında gecikme yok. Alınan aşının şimdiye kadar gecikmiş olması, teslim planını etkilemedi.”