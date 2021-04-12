Almanya’ya gönderdikleri 45 kişiden 43’ü geri dönmemişti! AKP’li belediye açıklama yaptı

Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin “çevre eğitim için” geçen yıl Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı. Malatya Valiliği konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyururken Yeşilyurt Belediyesi de bir açıklama yaparak idari soruşturmanın sürdüğünü bahse konu olan gezi ile ilgili belediye meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin oy birliği ile inceleme gezisinin düzenlendiği belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR ALINDIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yeşilyurt Belediyesi Basın Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında belediyemiz ile ilgili paylaşılan iddialar hakkında açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. 4 Şubat 2020 tarihinde Belediye Meclisimizde grubu bulunan tüm siyasi partilerin (AK Parti, MHP, CHP) meclis üyelerinin oy birliği ile aldıkları karar doğrultusunda Almanya'nın Hannover kentine çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek konusunda örnek çalışmaların incelenmesi için gezi düzenlenmiştir. Söz konusu geziye katılan şahısların yurda dönüşü ile ilgili idari soruşturma sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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