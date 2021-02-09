Alpullu’daki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırklareli Babaeski'ye bağlı Alpullu Beldesi'nde 3 Şubat’ta meydana gelen selde 380 ev hasar görmüş, milyonlarca maddi hasar meydana gelmişti. CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, sel felaketiyle ilgili SOZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

“SEL, DERE YATAĞINDAKİ SETLERİN BOZULMASI SONUCU OLUŞTU”

Selin aşırı yağıştan meydana gelmediğini belirten Kayan, hızlı tren inşaatına dikkat çekti. Kayan, şunları söyledi:

* Geçtiğimiz salı günü Alpullu Beldesi'nde büyük hasara neden olan sel, aşırı yağmur dolayısıyla meydana gelmedi.

* Bu sel tamamen hızlı tren inşaatında yapılan servis yolundaki hatadan kaynaklanıyor.

* Bir derenin normal zeminden sağında ve solunda setler olur. Bu setler dere taşmasın diye normal kotun üzerinde olur, toprağın üzerinde olur.

* Hızlı tren inşaatına malzeme taşıyan araçlar için servis yolu yapılıyor. Bu yolu o dereden geçirirken, derenin sağında ve solundaki o setler yarılmış.

* O yüzden de o setler dere yatağından aşağıda kalıyor. Bu seti burada çalışma esnasında tren yolu inşaatçıları bozunca su oradan taşıp sel felaketine neden oluyor. Alpullu’nun Yeni Mahallesi sel suları altında kalıyor.

“ZARARI KOLİN FİRMASI KARŞILASIN”

Aynı derenin Pancarköy’den de geçtiğini ancak bu köyde herhangi bir taşkın olayının yaşanmadığını anlatan Kayan şu bilgileri verdi:

* Bu demiryolu inşaatının da yaklaşık 2-3 kilometre ilerisinde daha demir yoluna gelmeden o bölgede Pancarköy var. Bu dere, Pancarköy’ün tamamen içinden geçiyor.

* Pancarköy’de hiçbir taşma yok. Şimdi bu köyde hiç bir şey yok o tren yolundan aşağıdaki 1 kilometrelik mesafeyi sel basmış.

* Orada yaklaşık 380 evin tamamını gezdik hepsinde muazzam masraf var. Bu zararları oradaki demir yolunu yapan firmanın karşılaması lazım. Kim bu firma? Kolin firması…

* Kolin firması bilindiği üzere Türkiye’de her zaman devlet ihalelerini alan 5 firmadan birisi. Buradaki zarar en az 20 milyon TL.

* Bu vatandaşlarımızın çoğu emekli, hal böyleyken bu insanlar bu zararların altından nasıl kalkacak? Bir firmanın hatasını vatandaş mı çeksin, onların günahı nedir.

FELAKETİN BOYUTLARI HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan sel felaketinin yaşandığı Alpullu beldesi drone ile havadan da görüntülendi.

Görüntülerde dere yatağından taşan sular nedeniyle çok sayıda eve su bastığı görülüyor.