Altındağ olaylarında 76 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir kişinin ölümünün yaşandığı Altındağ olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Emirhan Yalçın'ın (18) ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan gerginlik devam etti. Mahalle sakinleri yabancı uyruklu vatandaşların iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, mahkemece ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde: Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır.

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