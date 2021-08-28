Altınözü Belediye Başkanlığı Kafe ve restoran kiraya veriyor

Altınözü Belediye tarafından açık teklif usulü ile kafe ve restoran 10 yıllığına kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tasarrufu Belediyemize ait olup, Yenişehir Mahallesi, Mehmet Dönmez Caddesi Millet Bahçesi içerisindeki parkta bulunan Vagon Kafe ve Restoran (200 m² açık alanı) 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca ‘Açık Teklif Usulü’ artırma ile ihale edilecektir.

İhale 07.09.2021 Salı günü saat 10:00’da Altınözü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır.

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