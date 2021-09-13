Anaokulunda kaybolan Yusuf iki kilometre uzakta bulundu

Bilecik'te anaokulana anaokuluna bırakılan 5 yaşındaki Yusuf okuldan tek başına çıktı, saatler sonra iki kilometre uzaklıkta bulundu.

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Hürriyet Mahallesi 700. Yıl İlköğretim Okulu içinde hizmet veren Balahatun Anaokuluna sabah anne ve babası tarafından okula bırakılan 5 yaşındaki Yusuf Ç.’yi ikindi yemeği sonrası öğretmeni sınıfta bulamadı. Ardından hemen aileye ve polise haber veren okul yönetimi küçük çocuğu bulmak için seferber oldu. Polis ve ailesi tarafından dört bir koldan aranan çocuk, okula yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bir bebek giyim mağazasında bulundu.

“MARKETE GİRDİ”

Çocuğun tek başına dükkana geldiğini anlatan dükkan sahibi Fahri Tunca, “Elinde bir içecek ile içeri girdi. Yarım saat dükkanda oturdu. Biz annesi alışverişe gelecek onu bekliyor sandık. Sonra bizim dükkandan çıktı başka bir dükkan girdi. Ben de şüphelendim takip ettim. Sonra o dükkanda girerek, ‘Sizin çocuğunuz mu?’ diye sordum. Onlar ‘Bizim değil’ deyince hemen kucağıma alarak dükkana götürdüm. Sonra polisi aradım, ailesi geldi ve aldılar” dedi.

“ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM”

Çocuğun babası İlkay Ç. ise, çocuğun elini koluna sallayarak nasıl okuldan çıktığına bir anlam veremediklerini anlatarak, “Oğlum okuldan çıktıktan yarım saat sonra olmadığı fark edilmiş. Küçük çocuk o kadar araba yoğunluğu olan güzergahtan yürüyerek çarşıya kadar gelmiş. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Öğretmenleri hakkında bugün gerekli mercilere şikayetçi olacağım. Allah çok şükür oğlumuzun başına bir şey gelmeden bulduk. Bulan arkadaştan da Allah razı olsun. Büyük bir duyarlılık göstermiş” diye konuştu.

Öte yandan olay üzerine rahatsızlanan ve baygınlık geçiren anne, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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