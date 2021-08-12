Anayasa Mahkemesi internet yorumuna verilen cezayı bozdu

Anayasa Mahkemesi, bir internet haberinin altına yapılan yorum nedeniyle, yerel mahkeme tarafından verilen 1 yıl 2 aylık hapis cezası kararını bozdu. İfade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, yorum yapana 13 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

SOZCU.COM.TR

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Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu’nda yöneticilik yapan ve aynı zamanda İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı olan Oğuz Demirkaya, “egemengazetesi.com” adlı web sitesinde yayınlanan iki ayrı haberin altına aynı üniversitenin rektör iletişim danışmanıyla ilgili yorumlar yaptı.

Demirkaya, danışmanın soyadı ile bağlantı kurarak, “Şu Parlak Kitapsız M.’u getirin bana. M.’un dosyası patlıyor faili belirsiz” yazdı.

Bir başka haberin altına ise, “M’un fırıldakları aldı başını yürüdü. M. her haber sana kapak olsun” yorumlarını yaptı.

HAPİS CEZASI ALDI VE KAMU GÖREVİNDEN YASAKLANDI

Danışmanın şikayeti üzerine yapılan yargılama sonunda yerel mahkeme, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi. Mahkeme gerekçesinde, yorumların estetik ve sanat değeri olmaksızın kaba ve hakaret içerikli olduğunu gösterdi.

Haberin altına mizahi paylaşımlar yaptığını, hakaret amacının olmadığını belirten Oğuz Demirkaya bu nedenle hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmesini ve kamu görevinden yasaklanmasının ifade özgürlüğü ve mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ORANTISIZ CEZA

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi çarpıcı tespitlerde bulundu:

Herkes düşüncelerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Temel hak ve özgürlükleri sınırlayan tedbir, toplumsal bir ihtiyacı karşılamalı ve başvurulabilecek en son çare olmalıdır.

Sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü demokrasinin işleyişi için yaşamsal önemdedir.

Mahkemelerin takdir yetkisi vardır ancak bu Anayasa Mahkemesi’nin denetimindedir.

Mahkeme kararı ile başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale yapılmıştır.

Mahkemenin ifadesiyle “kaba” olduğu kabul edilebilecek sözler için hukuk sisteminde daha hafif çok sayıda müdahale olanağı varken oldukça ağır bir ceza verilmesi ve üstelik cezanın kanuni sonucu olarak kamu görevinden yasaklanması ulaşılmaya çalışılan itibarı korumak amacı ile önemli ölçüde orantısız bir müdahale olmuştur.

13 BİN 500 TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE

Yüksek Mahkeme yaptığı inceleme sonunda şu hükme vardı:

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine,

Kararın bir örneğinin ifade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılamak yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine,

Başvurucuya net 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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