‘Andımız’ paylaşımıyla gündeme gelmişti… Metin Alper Sudan’a atandı

31534 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile de yeni emniyet müdürü ataması yapıldı. Yeri değiştirilenler arasında en dikkat çeken kişi ise Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper’di.

Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’nı kaldırdığı dönemde yapılan operasyonda ele geçirilen malzemelerin sergilediği standın üstüne mermiler ile yazılan “Andımız” yazısını Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayınlanmasıyla gündeme gelen Metin Alper, kararla birlikte Sudan Hartum'a atandı. Bu atama kararına İYİ Partili Mehmet Aslan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Andımıza sahip çıkan Trabzon il emniyet müdürü Metin Alper Sudan'a sürüldü…Hadi Erdoğan’ı anladık ama diğer ortak neden susuyor? Her fırsatta görüşürken bu meselede arayıp “Andımız’ın okunmasını istiyorum” bile diyemedi

İYİ Partili Mehmet Aslan: “Andımıza sahip çıkan Trabzon il emniyet müdürü Metin Alper Sudan'a sürüldü…(şaka değil gerçek!)”

