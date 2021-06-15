İstanbul’u sağanak vurdu: Alt geçitte can pazarı

İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli yağmur etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı altgeçitlerde su baskınları yaşandı. Yağışların etkisini gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

Sürücüler göle dönen yoldan geçerken büyük çaba harcadı. Bir araç ise sudan geçemeyince yolda kaldı. Kamyonetlerin bile güçlükle geçti yolda kalan araç çekiciyle çekildi. Bir aracı da su bastı. Arabasındaki suyu boşaltmaya çalışan sürücü, “Berbat araba suyun içinde kaldı” diyerek isyan etti.

YÜZEREK KURTULDULAR



Alt geçitte mahsur kalan araçta bulunan 3 kişi, adeta can pazarı yaşadı. Araçtaki iki kişi vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, sürücü ise yüzerek çıktı. O anları anlatan sürücü Abdullah Yavuz, “Karşıdan geliyorduk biraz su vardı. O kadar yüksek değildi. Araba çıkmayınca yağmur basınca 5 dakika içerisinde su altında kaldık. Eyüpsultan’a doğru gidiyorduk. 2 vatandaş yardım etti. Teyze ile dayıyı çıkardı vatandaşlar. Ben de yüzerek çıktım” dedi.

KAFENİN SANDALYELERİ SÜRÜKLENDİ

Eyüpsultan’da etkili olan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokaklar adeta dereye dönerken, kafelere ait sandalyeler de su birikintilerinde sürüklendi.

(İHA-DHA)