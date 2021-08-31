Anıtkabir’de ayrımcılık

Anıtkabir’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde, SÖZCÜ’nün de aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarına ayrımcılık yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından törenleri izlemek için akreditasyon kartı verilen gazeteciler Anıtkabir kapısında Cumhurbaşkanlığı koruma polisler tarafından içeri alınmadı ve bu kartların geçersiz olduğu savunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Anıtkabir'deki töreni sadece Cumhurbaşkanlığı Sarayına akredite olan gazeteciler izleyebildi. Bu gazetecilerden de ayrıca PCR testi istendi. Anıtkabir giriş kapısında Cumhurbaşkanlığı akreditasyon kartlarını kontrol eden koruma polisleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen kartların bu tören için geçerli olmadığını belirterek SÖZCÜ, Yeniçağ, KRT, Halk TV gibi medya kuruluşu temsilcilerini içeri almadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenlere sadece Cumhurbaşkanlığı'na akredite olan gazeteciler alınıyor.