Ankapark’taki oyuncaklar 10 kat daha pahalıya alınmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski belediye başkanı Melih Gökçek’in “prestij projem” dediği AnkaPark’taki bazı ihaleleri alan Anket A.Ş yetkilileri hakkında, “resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Asuman ARANCA

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Suç duyurusu dilekçesinde, toplam değeri 200 milyon lira olan 6 ayrı ihale için sahte belgelerle teklifler alındığı, ihalelerin aynı firmalara verildiği ve normal fiyatlarının çok üzerinde fahiş fiyatlarla alım yapıldığı belirtildi.

Dilekçede, bu 4 firmanın tekliflerinden oyuncakların firmalar arasında paylaşılarak bütün firmaların ihalelerden kazanç elde etmesinin sağlandığı kaydedildi. “Anket A.Ş. yetkilileri ile bu dört firma arasında yakın ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Bu şirketlerin ortakları ile Ankapark kapsamında ihale alan şirketlerin ortakları da aynı kişilerdir” denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nca da ihaleler kapsamında alınan bazı ürünler için 2021 yılında tekrar fiyat araştırması yapıldı. 2013'te 5 milyon 630 bin dolara temin edilen 5 ürün için, tam 8 yıl sonra 2021 yılında 547 bin 900 dolar yani 10 kat daha düşük fiyatla teklif verildiği belirlendi.