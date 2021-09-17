Ankara Barosu’nda seçim heyecanı

Ankara Barosu'nda 66. Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor. İki gün sürecek baro başkanlığı yarışında altı isim yarışacak. Başkan adayları, yaklaşık 21 bin avukatın oyuna talip olacak. Adaylar seçim öncesinde SÖZCÜ'ye avukatların temel sıkıntılarını anlattı.

Asuman ARANCA

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Ankara Barosu'nun 66. Olağan Genel Kurulu, yarın yapılıyor. İki gün sürecek baro seçiminde mevcut Başkan Erinç Sağkan ile beraber 6 isim yarışacak. Vefa Grubu adına Sezgin Özkan, Doğrudan Demokrasi Hareketi adına Nihad Karslı, Avukat Hakları Grubu adına Nazlı Didem Moğulkoç, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adına İlke Işık ve Bağımsız Avukatlar Grubu adına da Murat Akçasoy, 21 bin avukatın oylarına talip.



DAHA TECRÜBELİ BİR YÖNETİM GÖRECEKLER

Erinç Sağkan: 2018 Ekim'de göreve geldik. Pandemi sebebiyle hukuksuz gerekçelerle yapılan ertelemeler nedeniyle 2 yıl yerine 3 yıldır görevdeyiz. Önceliğimiz hep mesleğin sorunlarını çözmek ve meslektaşların yanında olmak oldu. Ama ülkemizdeki görevimiz mesleğin ve meslektaşların sorunlarına çözüm bulmaktan ibaret değil. Çünkü Türkiye hukuk devleti olmaktan çok uzaklaştı. Çok büyük bir baskı süreci yaşıyoruz. Savunmanın bağımsızlığına dönük çok büyük bir saldırı olan çoklu baro yasası adı altında baroların sesinin kısılması anlamını taşıyan düzenlemenin neye tekabül edeceğini, aslında vatandaşların savunma hakkını ortadan kaldırılacağını kamuoyunun görmesini sağladık. Ankara Barosu kendisine verilen görev ve yetkileri en etkin biçimde kullandı. Meslektaşlarımız bundan sonra, 3 yıllık süreçte nasıl bir baro gördülerse yine aynı şekilde mesleğinin ve meslektaşının yanında olan eğilip bükülmeden cesurca hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı mücadelesi vermeye devam edecek olan daha tecrübeli bir baro görecekler.

ADALETE ULAŞMAKTA ZORLANIYORUZ

Mesleğe Vefa Grubu Başkan Adayı Avukat Sezgin Özkan: Biz hiçbir fikrin ve siyasi partinin arka bahçesi olmayan bir baro inşa etmek istiyoruz. Baroların bir siyasi partinin temsilcisi ya da sözcüsü gibi davranmasını kabul etmiyoruz. Meslek sorunlarına odaklanarak çalışmak istiyoruz. Ankara'da adliyelerin 8'e bölünmesi nedeniyle meslektaşlarımız adalete ulaşmakta, duruşmalara yetişmekte zorlanıyor. Öncelikle tek bir adliye için verilen sözlerin yerine getirilmesi için çabalayacağız. Bir diğer sorun stajyer avukatların maaşları. Stajyerler için asgari bir maaşın belirlenmesi ve denetimi için de projemiz var. Avukatların geçim sıkıntılarının azaltılması amacıyla da çalışmalar yaptık.

TEK VAADİMİZ DEMOKRASİ

Doğrudan Demokrasi Hareketi Adayı Avukat Nihad Karslı: Ankara barosunda Demokratik Sol grubunda bozulmalar ve bunu çözme girişimlerimin başarısız olması sonucunda mecbur kaldığımdan aday oldum. Virüs ve sorunlar nedeniyle yeterli seçim çalışması yapamadık. Maalesef mevcut baro yönetimi de seçmenlerle iletişimimizi engelledi. Bizim tek vaadimiz doğrudan demokrasi. Avukatlar kendileri için en iyisini kendileri yapacaklar. Bunu yapmaları için e imzalı bir sistem kuracağız. Bunun dışında koltuk sevdamız yok, makam peşinde değiliz ve grubumuzun hiçbir ferdinin de buna ihtiyacı yok.

KADIN BAŞKAN VURGUSU

Avukat Hakları Grubu adına Nazlı Didem Moğulkoç: Ankara Barosu bugüne kadar 34 başkan görmesine karşın sadece bir kere kadın başkan vekili ile temsil edilmiştir. Ankara Barosu'nun yarısını kadın avukatlar oluşturmasına rağmen temsilde eşitsizlik tesadüfi bir durum değildir. Türkiye genelinde de durum aynı olup son seçimlerle 81 baroda sadece 9 kadın başkan olarak seçilmiştir. Barolarda kadın avukatların temsili fiilen yok denecek kadar azdır. Bu ve benzeri eşitsizliklere karşı ayrımcılığı yıkmak üzere kadın aday belirlendi. Bunlarla birlikte kadın, yaşlı, engelli, işçi, genç bağkurlu avukatların yaşadığı sorunlarla birebir ilgileniyor, stajyer avukatların eğitim ve ekonomik kaygısına çözüm üretmeye çalışıyoruz.

BAROLAR BASKI ALTINDA

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Avukat İlke Işık: Çokça sorunu var avukatların. Siyasi iradenin avukatlar üzerinde çok güçlü bir baskısı var. Çoklu baronun getirilmesi amacı da buydu. Kendileri gibi düşünmeyen baroları dizayn etmek, bölmek için bu düzenlemeyi yaptılar. Maalesef bu durum mesleği yapmamızı engelliyor. Talimat ile çalışan bir yargı var ve müvekkillerimize adaleti ulaştırmakta çok zorlanıyoruz. Memleketin her sorunu avukatların da sorunudur. Biz, yargı bağımsızlığından, İstanbul Sözleşmesinden, ekonomik krizden bana ne diyemeyiz. Onlar Yargıtay binasını laikliğe açıkça aykırı olmasına rağmen dua ile açarken Ankara'da 8. Adliye binası açılıyordu. Nasıl ulaşacağız biz adalete? Avukatların en önemli sorunlarından biri işçi avukatlar. Bunun çözülmesi, kurallı hale getirilmesi şart. Kadın avukatların genç avukatların çok sorunu var. Biz avukatlarla birlikte karar eren tartışan çözüm arayan demokratik katılımcı mücadeleci bir baro için aday olduk.