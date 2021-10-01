Haberler - Gündem

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2012 yapılan Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıttığı tespit edilen 12 şahsa yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2012 yapılan Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 12 kişiyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla belirlenen şahıslardan 11'ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. İHA

2'si FETÖ, 1'i PKK üyesi 5 kişi sınırda yakalandı İlginizi Çekebilir 2'si FETÖ, 1'i PKK üyesi 5 kişi sınırda yakalandı