Ankara’da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı

Ankara'nın Sincan ilçesinde Mustafa S. (27), 12 ve 13 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu darbedip, cinsel tacizde bulunduğu, kız arkadaşı Dilek A. (18) da yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur kızların yakınları, adliyeye sevk edilen şüphelilerin olduğu polis aracını yumruklayarak, tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dilek A., cumartesi günü, aynı apartmanda ailesiyle oturan N.U. (13) ile binada oturan babaannesinin yanına gelen M.T. (12) adlı kızları ‘Kahvaltı yapacağız’ diyerek, erkek arkadaşı Mustafa S.’nin yanına götürdü. Mustafa S. ile Dilek A., 2 kızı daha sonra taksiyle kiraladıkları eve götürdü.

Mustafa S.’nin, evde zorla alkol içirip, darbettiği 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa S., 2 kızı bıraktı. M.T.’nin durumu anlattığı annesi F.T.’nin şikayeti üzerine Mustafa S. ile kız arkadaşı Dilek A., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen kızların yakınları, şüphelilerin bulunduğu polis aracının peşinden koşup, aracı yumruklayarak Mustafa S. ve Dilek A.’ya tepki gösterdi.

“ALKOL İÇİRİP, TACİZ EDİYORLAR”

Anne F.T., Dilek A.’nın N.U. ile kızı M.T.’yi kahvaltıya götürme bahanesiyle kandırdığını öne sürerek, “Önce alışveriş merkezine götürüyor. Daha sonra çıkıp erkek arkadaşının yanına götürüyor. Kızlara ‘Kahvaltı yapacağız’ diyerek taksiye bindiriyorlar ve eve götürüyorlar. Ellerinden telefonları alıp zorla alkol aldırıyorlar, darbediyorlar. Çocuğumun boynu mosmor. İçirebildikleri kadar alkol içirip, taciz ediyorlar. Tecavüz etmeye yelteniyorlar; ama o sırada kapıcı geliyor, içeri giriyor ve bunları dışarı çıkarıyor. Kızım beni aradı, ‘Anne gel, beni al’ diye. Gittiğimde önce anlatmadılar, çocukları konuşmamaları için sıkıştırmışlar. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çocuğumun yüzünde darp izi var. Bir çocuğumuzun başına silah dayıyorlar, diğerini camdan atmaya kalkıyorlar. Kızlarımızın psikolojisi bozuk. Benim çocuğum camdan dahi bakamıyor şu anda. ‘Anne gelirler mi, bizi götürürler mi’ diye balkona çıkamıyor. Benim çocuğum nasıl okula gidecek?” diye konuştu.

“10 DAKİKA BOYUNCA BENİ DÖVDÜ”

Öte yandan M.T.’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Küçük kız, Dilek A. ile Mustafa S.’nin kendilerini kahvaltı bahanesiyle eve götürdüklerini belirterek, “Asansörün girişinde Mustafa, ‘Telefonlarınızı verin’ dedi. Dilek ve bizlerin telefonlarını aldı ve kapattı. Mustafa, N.U. ile bana ‘Alkol içeceksiniz, içmezseniz sizi öldürürüm’ dedi. Alkol almak istemediğimiz için bize şişeyle vurdu. Bunun üzerine biz alkol aldık. Dilek’i alkol almaya zorlamadı. Kafama vurdu, saçımı çekti, tokat attı, boğazımı sıktı. Fazla dayanamadım. Beni tuvalete götürdü, yüzümü yıkadı. 10 dakika kadar beni bu şekilde dövdü sonra taciz etti sonra kapıcı geldi. Mustafa asansörde telefonlarımızı geri verdi. Dilek ‘Bunları kimseye anlatmayın’ dedi. Şikayetçiyim” dedi. DHA