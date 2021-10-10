Ankara’da ‘gar katliamı’ protestosuna polis müdahalesi

Başkent’te 10 Ekim 2015'te yaşanan ve 103 vatandaşın yaşamını yitirdiği Gar Katliamı'nı protesto etmek isteyen 18 kişilik grup, polis ekiplerince gözaltına alındı. Katliamının 6’ıncı yılı dolayısıyla bir açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ise “Aradan geçen 6 yılda yitirdiğimiz yurttaşlarımızın acısını halen yüreklerimiz hissediyoruz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda yapılmak istenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne IŞİD tarafından düzenlenen ve 103 insanın yaşamını yitirmesine yol açan canlı bomba saldırısının üzerinden 6 yıl geçti.

Bombalı saldırının yıldönümü dolayısıyla gar önünde toplanan 18 kişilik gruba polis müdahale etti.

Polis ekipleri izinleri olmayan 18 kişilik grubu gözaltına alarak Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürdü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

“ARADAN GEÇEN 6 YILA RAĞMEN ACIMIZ HALA TAPTAZE”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 6'ıncı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Ağbaba açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* 10 Ekim 2015'te IŞİD terör örgütünün Ankara Tren Garı'nda yaptığı saldırı sonucu ülke tarihimizin en büyük katliamını yaşadık.

* Türkiye'nin dört bir yanından adalet, barış ve demokrasi taleplerini duyurmak için Ankara'ya gelen 103 barış güvercinimiz insanlık düşmanı IŞİD terör örgütü tarafından hunharca katledildi, yüzlerce yurttaşımız yaralandı ve sakat kaldı. Aradan geçen 6 yıla rağmen yitirdiğimiz insanların acısını hala yüreğimizde taşıyoruz.

* Suruç'ta, Diyarbakır'da, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul'da yılbaşında ve IŞİD'in ülkemizde gerçekleştirdiği katliamlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

* Katliamda Malatya gençlik kolları yönetiminin neredeyse tamamına yakını hayatını kaybetti veya yaralandı. Malatya‘dan 12 barış güvercinlerimizi de bu barbar sürüsünün saldırısında yitirdik.

* Hayatını kaybeden tüm barış güvercinlerinin acısı bizim de acımızdır. Yitirdiğimiz tüm masum canlarımızın anısına sahip çıkmaya devam edecek ve başta 10 Ekim olmak üzere IŞİD'in yaptığı tüm saldırıların katillerinden hukuk önünde hak ettikleri cezaları alması için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz.

“ADALET ARAYIŞLARININ SONUÇSUZ KALMASI ACILARI DAHA DA ARTIRIYOR”

Gar Katliamı davasında ailelerin adalet arayışlarının sonuçsuz kalması acıları daha da körüklediğini belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Öte yandan IŞİD teröristlerinin Türkiye'de elini kolunu sallayarak dolaştığına ve mahkemeler tarafından serbest bırakıldığına ilişkin son günlerde medyaya yansıyan haberler de toplumun adalete duyduğu güveni tümden yok etmektedir.

* Suriye'de iki askerimizin yakılma fetvasını veren sözde IŞİD kadısının önce serbest bırakılıp haber olduktan sonra tutuklanması, IŞİD'lilerin ülkeye kolaylıkla giriş çıkış yaptığına ilişkin haberler ve IŞİD yargılamalarında tanıkların ifadeleri kamuoyunda acıya ve öfkeye neden olmaktadır.

* 10 Ekim Davası'nın ortada onlarca dijital kayıt, görüntüler, ifadeler, tanık beyanları olmasına rağmen hala sonuçsuz kalması ve bir tür faili meçhul cinayetmiş gibi üstünün örtülmesi kabul edilemezdir. 10 Ekim Katliamı'na dair gerçeklerin açığa çıkarılması aynı zamanda demokrasi ve adalet mücadelesidir.

* Adalet duygusunun yeniden tesis edilmesi için dünya genelinde insanlığa karşı savaş açmış bu terör örgütünün yaptığı tüm bu katliamlar ve cinayetler insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak tüm yönleriyle araştırılmalı ve teröristler en ağır şekilde yargılanıp cezalandırılmalıdır.