Ankara’da suç örgütüne operasyon

Ankara'da 'Turgutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, ‘Turgutlar’ olarak bilinen suç örgütü üyelerinin, Çankaya ilçesi başta olmak üzere il genelinde özellikle eğlence mekanlarının önünde bulunan vale ve otopark hizmetlerini zorla ele geçirdikleri belirlendi.

Örgüt üyelerinin, bölgelerinde hakimiyet kurabilmek için ticaret yaptıkları, bu sırada başka örgüt üyeleriyle de rant kavgasına girdikleri silahlı yaralama olaylarına karıştıkları tespit edildi.

İş yerlerini örgütün toplanma noktası olarak kullanan şüphelilerin, daha sonra ‘ortaklık’ adı altında faaliyette bulundukları kişileri bu iş yerlerinden çıkararak, mağdur ettikleri saptandı.

Liderliğini Ç.T., yöneticiliğini M.Y.T. ve H.A.’nın yaptığı suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 ev, 3 iş yeri olmak üzere 17 adrese yapılan operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan 1 kişi de aranıyor.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 silah, çeşitli ebatlarda 358 fişek, 1 pompalı tüfek, çok sayıda zorla imzalatılmış senet, çeşitli kamu kurumlarına ait sahte kimlik kartları ile uygulama noktalarından rahat geçebilmek için kullanılan 1 çakar lamba ve 2 sahte plaka ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)