Ankara’daki ‘Barınamıyoruz’ eylemine polis müdahalesi

Ankara Ulus Meydanı'nda 'Barınamıyoruz' eylemi düzenlemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Yüksek ev kiraları ve kalacak yer sorununa dikkat çekmek isteyen öğrenciler, TBMM bütçe görüşmelerinin devam ettiği günde seslerini duyurabilmek için Ankara Ulus Meydanı'nda bugün için ‘Barınamıyoruz' eylemi organize etti. Ankara Valiliği’nin uygun görülmediğini açıkladığı eylem için çeşitli illerden otobüslerle yola çıkan öğrenciler Ankara girişinde durduruldu.

OTOBÜSLERİN ŞEHRE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Polisler tarafından otobüsten indirilen gençler, duruma tepki göstererek ‘barınma hakkımız engellenemez’ sloganları attı. Polis daha sonra gruba müdahale ederek çok sayıda kişiyi yaka paça gözaltına aldı.

KIZILAY’DA POLİS MÜDAHALESİ

Valiliğin Ulus Meydanı'ndaki açıklamayı yasaklaması üzerine Ankara'daki öğrenciler Kızılay Konur Sokak'ta eylem yapmak istedi. Toplanan grup ‘insanca yaşamak istiyoruz’ sloganları atması üzerine polis müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, yere yatırdığı gençleri gözaltın aldı, bazı öğrenciler arkadan plastik kelepçeyle bağlayarak gözaltına alındı. Polisler, gözaltı sırasında kalkanlarını kaldırarak gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Öte yandan öğrencilerle birlikte eylemi izleyen bazı gazetecilerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

“GÖZALTI SAYIMIZ 90’I AŞTI”

Barınamıyoruz hareketi isimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir kez daha Ankara’dayız! Gözaltı sayımız 90’ı aştı! Ankara’da her sokaktan Ulus Meydanı’na yürüyen arkadaşlarımız var. Biz size ‘Gözaltına alınmakla bitmeyiz’ demiştik! Barınamayan milyonlarız, buradayız. Herkesi bizimle dayanışmaya davet ediyoruz.”

“PANKART AÇMAK, YÜRÜMEK, TOPLANMAK DEMOKRATİK HAKTIR, SUÇ DEĞİLDİR”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal polis müdahalesine olaya sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Barınamıyoruz demek, geçinemiyoruz demek, borçluyuz demek, icralık olduk demek, hayat pahalıdır demek, zamlardan bıktık demek, insanca yaşamak istiyoruz demek, pankart açmak, yürümek, toplanmak demokratik haktır, suç değildir.” paylaşımında bulundu.

VALİLİKTEN İZİN ÇIKMAMIŞTI

Ankara Valiliği, gerçekleştirilmesi planlanan eylemle ilgili yazılı açıklama yaparak eyleme izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, “12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara’ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara’ya Gidiyor” çağrısıyla protesto eylemi düzenlemek amacıyla Ankara’ya gelinerek düzenlenecek etkinler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17 nci ve 22 nci maddeleri gereğince, İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir.”

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