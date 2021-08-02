Ankara’dan endişe verici haber! Kuş Cenneti’nde yangın…

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

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Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Nallıhan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. (İHA)

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