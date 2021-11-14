Annesini ve babasını öldürmüştü! Son mesajı ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, annesi Nurhan (57) ile emekli subay babası Ali Aslankılıç'ı (60) tabancayla vurarak öldüren Eren Aslankılıç (20), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Eren'in olaydan önce arkadaşlarına mesaj attığı ortaya çıktı.

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Olay, gece yarısı Çorlu’nun Alipaşa Mahallesi’nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli subay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

ANNESİNİ VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

Sağlık ekibinin kontrolünde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç’ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Anne ve babasını öldürüp, ardından intihar eden, iki yıllık üniversite okuyup fizyoterapi eğitimi aldığı belirtilen Eren Aslankılıç’ın, olaydan önce arkadaşlarına cep telefonuyla ‘hoşça kalın’ mesajı attığı öğrenildi.

Aslankılıç ailesinin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alınıp toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü. DHA

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