Annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla’ya 2 bin 240 lira ceza

Özel bilgilerini başkalarıyla paylaşan annesinin, saçını çekip, kafa ve yüzüne yumruk atan 19 yaşındaki Süheyla K., 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

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Üniversite öğrencisi Süheyla K. İle 43 yaşındaki annesi E.D., arasında özel bilgilerin başkasıyla paylaştığı için tartışma çıktı. Süheyla K., annesi E.D.nin yüz ve kafasına yumruk attı. Ardından da saçından çekiştirdi.

Annenin olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından Süheyla K., hakkında, basit yaralama suçundan dava açıldı.

‘ÇOK ÜZGÜN VE PİŞMANIM’

Kayseri 12nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Süheyla K. İle annesi E.D., hazır bulundu. Annesi ile zaman zaman tartıştıklarını anlatan sanık Süheyla K., “Annem, benim özel bilgilerimi birkaç kişiye söylemiş. O yüzden tartıştık. Aramızda itişme oldu. Kesinlikle annemi, öldürmekle tehdit etmedim. Sonra korktuğum için kendimi odaya kilitledim. Suçumu kabul ediyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım” diye konuştu.

‘TEHDİT ETTİ’

Mahkemede şikayetçi olmadığını söyleyen anne ise, “Beni tehdit etti. Kafama ve yüzüme yumruk attı. Gözümü çizdi. Sonra odasına gitti. Ardından tekrar gelerek saçımı yoldu. Polisi aradığımda da korkup kendini odasına kilitledi” dedi.

Hakim Birol Küçük, sanık Süheyla K.yi, basit yaralama suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. DHA

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