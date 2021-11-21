Antakya Belediyesi 35 bin torba çimento alacak

Antakya Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre 35 bin torba çimento alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2022 Yılında Fen İşleri Müdürlüğünün Bakım Ve Onarımda Kullanılmak Üzere Çimento Satın alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhalenin yapılacağı yer: Küçükdalyan Mah. Atatürk Cad. No:50 (Antakya Belediyesi Ek Hizmet Binası)

Tarihi ve saati: 13.12.2021 – 10:30

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