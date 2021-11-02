‘Antalya Havalimanı’nı da yandaşlara teslim edecekler’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 1 Aralık 2021 tarihinde yapılacak Antalya Havalimanı ihalesini TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Budak; “Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan üçüncü havalimanı olan Antalya Havalimanını da yandaşlara teslim edecekler” dedi.

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Budak Önergesinde; “Antalya Havalimanı'nın daha önce 31 Ocak 2020'de yapılacağı ilan edilen ihalesinin Cengiz, Limak, Kalyon ve Mapa Holding ortaklığı ile kurulan İGA şirketinin baskıları sonucu iptal edildiği haberlerinin basına yansıdı.

Daha önce ihale şartlarını karşılamayan yandaşların şirketi İGA, ihaleyi almaya uygun hale gelsin diye mi iki sene beklediniz? Yandaş bu sefer gözünü Antalya Havalimanına dikti. Göz göre göre kamunun varlıklarını yandaşlara aktarıyorlar” ifadesini kullandı.

“39 GÜN GİBİ ÇOK KISA BİR SÜREDE İHALEYE HAZIRLANMALARI İSTENİYOR”

2026 yılında işletme süresi dolacak Antalya Havalimanı'nın beş sene varken ihale edilmek istemesinin tabanı eriyen iktidarın, kamu varlıklarını giderayak yandaşlara aktarma telaşını gösterdiğini söyleyen Budak şöyle konuştu:

* 2020 yılı Ocak ayında yapılacak olan Antalya Havalimanı ihalesinin, İstanbul Havalimanını işleten İGA firmasının yaptığı baskılar nedeniyle iptal edildiği basına yansımıştı. İGA o dönemde şartnamedeki 3 yıl havalimanı işletme koşulunu karşılayamadığı için ihaleye katılamamıştı.

* İGA firması, kamuoyunda beşli çete olarak bilinen holdinglerin dört tanesinin- Cengiz, Limak, Kalyon ve Mapa Holding- ortak olarak kurdukları şirket. Ulaştırma Bakanlığı konuya yönelik sorularımıza tatmin edici yanıt vermeyerek şüphelerimizi doğruladı.

* Ocak 2020'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ihalenin neden iptal edildiğini sorduk. Bize gerekçe olarak ‘daha fazla şirketin katılım sağlaması ve idarenin daha menfaatine olan bir sonucun elde edilmesi için iptal edildi' yanıtı verildi.

* İktidarın idarenin menfaatinden anladığı kamu varlıklarının yandaşlara adrese teslim ihalelerle peşkeş çekilmesi. Aynı zamanda bu kadar büyük bir ihale, Kamu İhale Kanunu'ndan kaçırılarak yapılıyor.

* Başvuracak şirketlerin de 39 gün gibi çok kısa bir sürede ihaleye hazırlanmaları isteniyor. Sırf bu bile ihalenin adil yapılmayacağını gösteriyor.

“İPTAL EDİLEN İHALENİN YENİDEN YAPILMA GEREKÇESİ NEDİR?”

Budak, önergesinde Bakan Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:

* 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması öngörülen ancak iptal edilen ihalenin 1 Aralık 2021 tarihinde yeniden yapılmasının gerekçesi nedir?

* İhale şartnamesinde katılacak şirketlere yönelik, ‘Tek bir havalimanı bünyesinde yer alan toplam büyüklüğü asgari 100.000 metrekare olan ve son 5 yıl boyunca gelen-giden yolcu ortalaması asgari 15 milyon yolcu olan bir veya birkaç terminal binasını ihale öncesi son 5 yıl boyunca işletme ya da herhangi bir dönemde 3 yıl boyunca işletme' şartı bulunmakta mıdır?

* Antalya Havalimanının işletme süresi 2026 yılında son bulacaktır. İşletme süresine 5 yıl varken, bu ihalenin şimdiden yapılmasının gerekçesi nedir?

* İhaleye katılan firmalardan 40 milyon Euro bedelinde teminat istenmektedir. Bu kadar büyük çapta bir ihale için şirketlere neden 39 gün kadar kısa bir hazırlanma süresi sunulmaktadır?