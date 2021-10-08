Antalya’da deniz kıyısındaki sazlıkta 28 göçmen yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde deniz kıyısındaki sazlık alana saklanan 28 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

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Antalya’da Manavgat İlçesi Çenger Mahallesi bölgesinden göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı geldi. Başsavcılığı koordinasyonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT), Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT Tim Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince belirtilen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, Çenger Mahallesi deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanan tümü erkek 28 düzensiz göçmeni yakaladı.



GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Olayla ilgili organizatörlük yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu A.E.H. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı minibüse de el konularak yediemin otoparkına götürüldü.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. İHA

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