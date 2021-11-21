Antalya’da korkutan deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya’da depremin meydana geldiğini duyurdu.

Alanya merkezli depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu belirtildi. Saat 23.35’te meydana gelen depremin derinliği, 37.58 km olarak açıklandı.

Deprem sonrası can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER