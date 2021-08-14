Antik Roma Tiyatrosu’nda çevre düzenleme ihalesi düzenlenecek

Ankara'nın Altındağ ilçesinde M.S. 2-3. yüzyılda inşa edildiği düşünülen ve 1982 yılında keşfedilen Ankara Roma Tiyatrosu'nun çevre düzenlemesi için ihale düzenlenecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Hisar Parkı Caddesi, Kevgirli Sokak ve Hacı Bayram Bulvarı arasında kalan, doğu yönünde de Ankara Kalesi ile sınırlanan 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanındaki Ankara Roma Tiyatrosunun çevre düzenleme ihalesi 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhale, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile Hipodrom Caddesi No:5 7.Kat İhale Toplantı Salonu Yenimahalle/Ankara'da yapılacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

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